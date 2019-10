Seferovic meilleur joueur de l’année

A 27 ans, Haris Seferovic sort de l'exercice le plus abouti de sa carrière. Il a emmené le Benfica au titre dans son championnat national et marqué à 23 reprises en Liga NOS. C'est surtout sur l'année 2019 où l'ancien de Neuchâtel Xamax a fait parler la poudre, en inscrivant 19 réalisations domestiques. Le public suisse garde aussi en mémoire son fabuleux triplé lors de la victoire contre la Belgique (5-2) en novembre dernier.

Ce prix vient récompenser l'abnégation d'un joueur souvent contesté et qui a enfin connu la réussite que son abattage mérite cette année. Son rôle ingrat de pivot en équipe nationale n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur par le grand public et il avait été même sifflé par les spectateurs du Parc St-Jacques en novembre 2017, alors que la Suisse venait pourtant de composter son billet pour la Coupe du monde en Russie...

Ramona Bachamnn récompensée

Cette soirée, donnée sous une grande tente du Stade Samaranch de Lausanne et pour la première fois en Suisse romande, a aussi permis de remettre une ribambelle de prix. Chez les femmes, c'est logiquement Ramona Bachmann (28 ans) qui a pris la relève, après trois succès de suite pour Lara Dickenmann (qui a reçu pour sa part un prix spécial). La joueuse de Chelsea, qui avait notamment offert la Coupe d'Angleterre aux Blues au printemps 2018 avec un doublé en finale, vient de dépasser le cap des 100 sélections.

Encore Petkovic

Le coach de l'année est Vladimir Petkovic et ce pour la troisième fois d'affilée. Le meilleur espoir du pays est Ruben Vargas, la prix de joueuse de l'année en LNA féminine a été remis à Fabienne Humm et celui de «Coolest Goal of the Year» à Géraldine Reuteler. Sandro Schärer, lui, a été nommé meilleur arbitre de l'année.

Les autres prix. Credit Suisse équipe de coupe de l'année: Ecole de Bâle Allschwil (filles), Ecole de Bâle Neubad (garçons). Helvetia équipe coupe de Suisse de l'année: FC Bâle 1893. Helvetia but de la coupe de Suisse: Ruben Vargas. Fair play: FC Coeuve (femmes), FC Escholzmatt-Marbach (hommes).

Robin Carrel, Lausanne