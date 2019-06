Sébastien Reichenbach champion de Suisse

Après avoir longtemps tourné autour du succès, le coureur de la Groupama-FDJ a fini par décrocher le jackpot. Il a battu son ami Simon Pellaud, au bout d’une longue fugue où rien ni personne n’a pu les empêcher de se disputer le titre. C’est Reichenbach qui était finalement largement le plus fort au sprint, à Oberwangen (TG), patrie de Stefan Küng. Mathias Frank a complété le podium.

Steve Morabito se sacrifie

Tenant du titre, Steve Morabito a perdu son beau maillot à la croix blanche, en se sacrifiant pour ses coéquipiers. Le Valaisan a vécu une nouvelle «dernière» cette saison, lui qui raccrochera son vélo dans quelques mois. Le coureur de la Groupama-FDJ a permis à ses leaders de rester à distance respectable de Silvan Dillier, parti dans une opération kamikaze tôt dans l’après-midi.

Le champion de Suisse 2017 a passé la majeure partie de l’épreuve à l’avant. Il était toutefois bien trop seul pour espérer aller au bout, dans la touffeur thurgovienne. Il ne comptait plus qu’une minute et 20 secondes de bonus à l’attaque de l’antépénultième boucle du tracé. Trop peu pour résister à Simon Pellaud et Sébastien Reichenbach, qui se sont lancés à l’assaut à une cinquantaine de kilomètres du but.

Elise Chabbey deuxième

Chez les dames, le titre national est revenu à Marlen Reusser. La Bernoise de 28 ans a devancé de 11 secondes la Genevoise Elise Chabbey (Vélo-Club Lancy) et de 55 secondes la Zurichoise Jutta Stienen. Les autres concurrentes - 26 inscrites, 22 partantes, 19 classées - ont terminé loin, beaucoup plus loin. Caroline Baur, la quatrième, a ainsi concédé un passif de près de trois minutes sur la vainqueur. Côté romand, on relèvera encore le bon 9e rang de la Genevoise Virginie Perizzolo. (nxp)