Roger et Mirka Federer offrent un million!

«Nous vivons une période difficile pour nous tous et personne ne doit être laissé pour compte. Mirka et moi avons décidé de personnellement faire don d'un million de francs suisses aux familles les plus défavorisées en Suisse. Notre contribution n'est qu'un début. Nous espérons que d'autres se joindront à nous pour aider encore plus de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise! Restez en bonne santé!»

C'est par ces mots que Roger Federer a annoncé qu'il faisait un don conséquent pour aider les familles défavorisées du pays. Le tennismans bâlois, No 4 mondial, avait été quelque peu critiqué pour son mutisme au début de la crise, il réagit avec classe et panache!

Roger et Mirka Federer ont fait ce don d'un million de francs à titre de capital de départ pour un fonds destiné aux familles en souffrance en Suisse. Ils espèrent que le fonds, nouvellement créé par l'association Secours d’Hiver, «sera alimenté en plus par d'autres entités privées et juridiques», selon un communiqué.

Le fonds sera opérationnel dès le jeudi 26 mars. Il pourra alors émettre ses premières contributions, telles que des bons d'alimentation ou de garde d'enfants.

Les services cantonaux de Secours d’Hiver ont déjà reçu d'innombrables demandes ces derniers jours et semaines. La grande majorité des demandeurs ont demandé une aide alimentaire, mais de nombreuses familles sont également confrontées à des problèmes majeurs de financement des structures d'accueil extraordinaires pour les enfants. Le Fonds a l'intention de fournir cette aide de transition, ainsi que d'autres services de soutien personnalisés, jusqu'à un montant maximum de 500 francs par famille.