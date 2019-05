Roger Federer qualifié pour les 8es de finale

Roger Federer s’est qualifié vendredi pour les huitièmes de finale de Roland-Garros. Le No 3 mondial a battu Casper Ruud (ATP 63) en trois sets 6-3 6-1 7-6 (10/8).

Face au jeune Norvégien de 20 ans, Roger Federer n’a pas connu trop de problème. Dans le premier set, le Bâlois a pris le service de son adversaire à trois partout et à 5-3. Combatif et doté d’un très bon coup droit, Casper Ruud a mal encaissé la perte de ce premier set et s’est rapidement retrouvé mené 5-0 dans la deuxième manche avant de remporter enfin un jeu.

Le Norvégien a nettement mieux pris en main la troisième manche, se permettant de breaker le «Maitre» pour mener 2-0. Roger Federer a alors serré son jeu pour recoller au score à 2-2. Dès lors les deux hommes ont tenu leurs mises en jeu jusqu’au tie-break. Un jeu décisif que le Bâlois a remporté 10-8 après avoir sauvé une balle de set pour Ruud.

Au prochain tour, Roger Federer affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Français Nicolas Mahut et l’Argentin Leonardo Mayer.

(nxp)