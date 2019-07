Roger Federer: «Je n'arrive pas à y croire»

Quelques minutes après sa mortifiante défaite en finale de Wimbledon contre Novak Djokovic, au tie-break à 12-12 de la cinquième manche, Roger Federer a tenté de mettre des mots sur cette quinzaine inachevée à Church Road.

Roger Federer, où pensez-vous avoir perdu cette finale?

Sur une frappe, je suppose. Mais je ne sais pas laquelle. A voir de choisir.

Sur vos deux balles de match peut-être? Qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête à ce moment-là?

Sur la première, je modifie mon choix de zone au service et je rate ma première balle. Et sur la seconde, j’aurais dû faire service-volée. Mais bon, j'étais content d'être encore à 8 partout. J'ai essayé de voir les choses de manière positive parce que ce n'est pas comme si j'avais un break de retard ou que le match était terminé. Mais, oui, c'était dur de les rater.

Est-ce que le fait de perdre le premier tie-break a eu une influence sur les deux autres jeux décisifs?

Je ne pense pas. Un tie-break, c'est différent. Le momentum ne se développe pas de la même manière que dans les jeux de service. Est-ce que j’ai été trop passif, trop agressif? En fait, je ne m’en souviens plus. Et je n’ai même pas envie de me poser la question.

Comment surmonter une défaite comme celle-là?

C'est la même chose qu'au moment où je sers pour le match. Tu essaies d'oublier et de ne garder que le côté positif. Comme lors de ma défaite en 2008 ici, avec du recul, je me dirais que ce n'est pas si mal, après tout. Pour le moment, ça fait mal et c'est logique, comme chaque défaite à Wimbledon. C'est une question de mentalité. Je suis très fort pour aller de l'avant et je ne veux pas déprimer pour un match de tennis incroyable.

À quel point cela vous affecte de perdre après avoir été aussi près? Cela aurait été plus facile à digérer si cela avait été une défaite rapide?

C'est dur à dire. Je ne sais si perdre 6-2 6-2 6-2 aurait été plus simple. Là, je ne sais pas vraiment comment je me sens. Je sais juste que j’ai laissé passer une chance incroyable. Et je n’arrive pas à y croire.