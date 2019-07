Roger Federer est prêt. C'est l'heure d'être grand

Contrairement à jeudi, pas de surprise aujourd'hui. Annoncé sur le court 15 d'Aorangi Park à midi (13 heures en Suisse), Roger Federer était bien là à l'heure prévue, avec tout son team à Church Road.

De l'autre coté du filet, toujours un gaucher pour donner le change au Bâlois de 37 ans mais pas le Français Michaël Llodra. Cette fois, c'est le Finlandais Jarkko Nieminen qui l'a échauffé. Les deux joueurs sont de la même année et «RF» s'était même déplacé à Helsinki le 9 novembre 2015 pour le jubilé de celui qui a atteint son meilleur classement en carrière (13e) en juillet 2006.

Au menu, une séance un poil plus longue que d'habitude pour Roger Federer, environ 35 minutes, qui a frappé un peu du fond de court avant de travailler dans la diagonale pour ensuite finir le long de la ligne. Il est intéressant de noter que le «Maître» a choisi en Nieminen un joueur dont la balle ressemble plus à celle de Rafael Nadal. La veille, celle de Llodra arrivait plus à plat.

Vers 12h40, Roger Federer a rebroussé chemin après avoir pris quelques photos avec son partenaire d'entraînement. Il a aussi pris la pose avec une jeune fille. «D'accord mais on fait vite», a-t-il lâché, avant de saluer les fans massés devant les grilles. L'icône s'est s'est ensuite engouffrée dans un tunnel par des escaliers.