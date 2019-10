Roger Federer annonce qu'il fera les JO 2020

C'est la fin du suspense. Devant une arène comble à Tokyo (Japon), théâtre d'une exhibition mise sur pied par Uniqlo, Roger Federer a annoncé lundi qu'il comptait bien disputer les prochains Jeux olympiques de 2020, quasi huit ans après sa finale perdue face au Britannique Andy Murray.

«J'ai débattu avec mon équipe pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, sur ce que je devais faire à l'été 2020, après Wimbledon et avant l'US Open. Au final, mon cœur a décidé de disputer les Jeux Olympiques une nouvelle fois», a notamment déclaré le Bâlois après sa victoire 6-3 7-6 face à John Isner.

Roger said he wants to play #Tokyo2020 #Olympics #UNIQLOLifeWearDayTokyo pic.twitter.com/e16BPhGhGN