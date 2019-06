Retour gagnant pour Andy Murray!

Le retour au jeu de l’Ecossais après une opération à la hanche n’aurait pas pu être meilleur. Associé à Feliciano Lopez, Andy Murray a remporté le tournoi de double au Queen’s en gagnant la finale face à la paire Ram/Salisbury 7-6 5-7 10-5. Le Britannique n’avait plus joué sur le circuit ATP depuis janvier dernier et une défaite lors de l’Open d’Australie face à Roberto Bautista Agut. Il y a fort à parier que Murray soit invité lors de la prochaine édition de Wimbledon que ce soit en double ou en double mixte. Au Queen’s, il a en tout cas prouvé qu’il avait encore le niveau pour jouer sur le circuit. Il n’avait plus été sacré en double depuis 2011. A l’époque, il faisait la paire avec son frère Jamie.

THE DREAM WEEK IS COMPLETE ????@andy_murray and @feliciano_lopez are champions at Queen's Club after defeating Ram/Salisbury 7-6 5-7 10-5!#QueensTennis pic.twitter.com/HNR8GxJZh2 — Tennis TV (@TennisTV) 23 juin 2019

Le tournoi britannique a tourné à la démonstration pour Feliciano Lopez puisque l’Espagnol avait triomphé en simple plus tôt dans la journée. L’Ibère a dominé le Français Gilles Simon au terme d’un match particulièrement acharné. Le joueur de 37 ans a fini par faire parler son expérience pour s’imposer 6-2 6-7 7-6.