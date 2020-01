«Je ne regarde pas mon tableau»

Belinda Bencic n’est pas exactement une féministe. «Plein de breaks, un momentum qui change tout le temps, c’était typiquement un match de femmes, souriait la Saint-Galloise après sa victoire contre Jelena Ostapenko (WTA 45) au deuxième tour de l’Open d’Australie. Et puis avec elle, c’est un coup gagnant, une faute directe. Il faut se mettre dans le bon état d’esprit pour accepter ce manque de logique. Tu peux parfaitement construire le point, penser que tu le mérites et elle sort un incroyable coup gagnant. Il y a presque un côté injuste. Mais il faut continuer, s’accrocher.»

S’accrocher, c’est exactement ce que Belinda Bencic a fait lorsque la championne de Roland-Garros 2017 s’est détachée 5-2 dans la deuxième manche. Elle a arraché quelques rallyes, profité de deux horribles doubles fautes adverses (à 5-3 30A et 5-5 30-40) avant de refermer le match grâce à un jeu de service immaculé, conclu par ace. «Aujourd’hui, mon service a varié entre le très bon et le très mauvais. Franchement, je n’ai pas d’explications pour ces variations. Mais il va falloir que je règle ces soucis de rythme pour le prochain match.»

Au troisième tour, Belinda Bencic retrouvera la gagnante du match entre Anett Kontaveit (31e) et Sara Sorribes Tormo (91e); deux jeunes femmes qui font partie des «piégées» de cette quatrième journée de l’Open d’Australie. Les violentes pluies qui se sont abattues sur Melbourne ont en effet repris, jeudi après-midi, au moment où les matches allaient enfin démarrer sur les courts annexes. Un blocage qui va forcément retarder mais peut-être même reporter à vendredi de nombreux deuxièmes tours. «J’ai vraiment de la chance d’avoir pu jouer, reconnaissait «Beli». En plus, j’adore être programmée à 11h car cela me laisse plus de temps pour profiter de la journée après. Ma mère a fait le voyage pour la première fois, elle adore se balader dans la ville.»

Sa fille, elle, semble capable de se balader (ou presque) jusqu’en quarts de finale. Du haut de son nouveau statut de «Top 8» (elle est 7e mondiale), «BB» porte en effet le costume de grande favorite de sa section de tableau. La menace la plus sérieuse? Sans doute Donna Vekic (20e). Autant dire que sa victoire du jour autorise Belinda Bencic à lorgner vers un quart de finale théorique face à Simona Halep. «Mais je ne regarde pas le tableau, je ne sais pas avec qui je me trouve», précise-t-elle dans un sourire. On peut la croire. Ou pas.