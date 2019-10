Record du monde du marathon pour Brigid Kosgei

La Kenyane Brigid Kosgei a battu le record du monde du marathon dimanche à Chicago, en 2 h 14'04'', effaçant des tablettes la Britannique Paula Radcliffe, dont le record datait de 2003.

Partie en solitaire dès les premiers kilomètres, Kosgei, 25 ans, déjà vainqueure à Chicago en 2018 et qui a couru début septembre le semi-marathon le plus rapide de l'histoire (1 h 04'28'', un record toutefois non homologué), remporte son deuxième marathon de l'année après Londres en avril.

Elle enlève 1'21'' au précédent record, établi par Paula Radcliffe le 13 avril 2003 à Londres.