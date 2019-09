Rafael Nadal forfait pour la fin de la Laver Cup!

Rafael Nadal ne disputera pas les rencontres de la 3e et dernière journée de la Laver Cup, ce dimanche à Genève (Palexpo). Le No 2 mondial, qui a disputé deux matches samedi - un simple et un double -, a en effet déclaré forfait pour la fin de la compétition.

Ce forfait est évidemment un coup dur pour le Team Europe, qui mène 7-5 contre le Team World et qui a besoin de deux victoires pour conserver son trophée. Nadal était censé jouer en double avec Roger Federer ce dimanche à midi.

(Développement suit)