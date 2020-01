Rafael Nadal éliminé de l'Open d'Australie

Coup de tonnerre à Melbourne! Le No 1 mondial Rafael Nadal a été éliminé dès les quarts de finale de l'Open d'Australie mercredi soir, vaincu par Dominic Thiem 7-6 7-6 4-6 7-6. L'Autrichien, qui n'avait jamais atteint le dernier carré en Grand Chelem hormis à Roland-Garros - quatre fois -, défiera vendredi Alexander Zverev, tombeur de Stan Wawrinka plus tôt dans la Rod Laver Arena.

Toujours perdant contre «Rafa» en Grand Chelem, le no 5 mondial a bien failli repartir une nouvelle battu mardi soir. Comme le Majorquin contre Nick Kyrgios il y a 48 heures, «Domi» a perdu tous ses moyens - trois fautes en coup droit et une double - au moment de servir pour le gain de la rencontre, à 5 jeux 4 en sa faveur dans le quatrième set. Dans le troisième tie-break de la partie, il a rechuté, expédiant son coup droit - et pas le plus dur - dans le filet. Mais comme l'Espagnol face à l'Aussie dimanche , il s'en est finalement sorti.

Développement suit.