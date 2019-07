Quand voir les Suisses?

Parmi les stars du meeting vaudois, voici l'heure de passage des principaux athlètes suisses ce soir au stade de la Pontaise.

19 h 54, 400 m haies hommes: Kariem Hussein

Après une saison 2018 mitigée, Kariem Hussein voudra confirmer qu’il revient en forme. Le Thurgovien a signé la 5e meilleure performance européenne de l’année le week-end passé au Résisprint de La Chaux-de-Fonds (49’’74). Le champion d’Europe 2014 de la spécialité se mesurera notamment au Vaudois Alain-Hervé Mfomkpa (23 ans).

20 h 10, 200 m femmes: Sarah Atcho

La Lausannoise Sarah Atcho, sprinteuse la plus rapide de Suisse romande, aura à cœur de briller devant son public. Mais elle n'est pas au meilleur de sa forme, avec un meilleur chrono de 23''59 cette saison (son record personnel est à 22''80).

20 h 18, 800 m femmes: Selina Büchel

La Saint-Galloise, double championne d'Europe en salle, doit faire mieux que 2'00''60 pour valider son ticket pour les mondiaux de Doha. Ce sera donc plus une affaire de chrono que de place.

20 h 25, saut en hauteur femmes: Salome Lang

La star russe Mariya Lasitskene risque de survoler le concours. Il y a deux ans à Lausanne, elle avait franchi 2,06 m, se rapprochant du record du monde (2,09 par Kostadinova en 1987). Pour son premier meeting en Diamond League, la Bâloise Salome Lang tentera d'atteindre les minima mondiaux (1,94 m).

20 h 28, 110 m haies hommes: Jason Joseph

Le Bâlois de 21 ans, champion d'Europe U20, tient aussi le record suisse de la spécialité (13''39). Il se frottera à Lausanne au meilleurs mondiaux, dont Daniel Roberts (USA), Orlando Ortega (ESP) ou encore Andrew Pozzi (GB).

20 h 46, 100 m femmes: Mujinga Kambudji et Salomé Kora

L’épreuve du 100 m féminin risque bien d’être l’un des moments phares du meeting. La Britannique Dina Asher-Smith, triple médaillée d’or aux Européens 2018, se frottera à sa dauphine Dafne Schippers, par ailleurs championne du monde en titre sur 200 m. Mujinga Kambundji compte bien s’immiscer à la bataille et réaliser une grosse performance devant le public de la Pontaise, qu’elle avait enthousiasmé l’année passée en réalisant une superbe course établissant alors le record de suisse (11’’03). Avant de le rebattre quelques jours plus tard (10''95) à Zofingue.

Une autre Suissesse pourrait s'illustrer: Salomé Kora. À La Chaux-de-Fonds le week-end passé, la Saint-Galloise a battu son record personnel (11’’13) et est devenue la deuxième meilleure performeuse suisse de l’histoire derrière Mujinga Kambundji (10’’95). Ce chrono lui assure un double ticket pour les Mondiaux de Doha 2019 et les Jeux olympiques de Tokyo 2020. En pleine confiance, elle risque de mettre le feu sur la piste de la Pontaise ce soir. Il faudra encore se méfier de la multiple championne olympique et du monde Shelly-Ann Fraser-Pryce. La Jamaïcaine, qui effectuera sa première sortie de la saison en Europe, affiche un chrono de 10''73 cette saison.

20 h 55, 5000 m hommes: Julien Wanders

Recordman du monde du 5 km sur route, Julien Wanders tentera de se rapprocher du record de Suisse de Markus Ryffel (13'07’’54). Le plateau sera très relevé, avec la présence notamment des Ethiopiens Muktar Edris (champion du monde), Telahun Haile Bekele (vainqueur du 5000 m à Rome), Selemon Barega (vainqueur du 3000 m d'Oslo) et Abadis Hadis. Le vainqueur de l'édition 2018, Birhanu Balew sera aussi présent à la Pontaise. Tout comme le vice-champion olympique Paul Chemino (USA) et le vice-champion du monde 2017, l'Ougandais Joshua Cheptegei. Quinze athlètes au départ ont déjà couru sous les 13' cette saison, ce qui promet une course très rapide ce soir.

21 h 23, 400 m haies femmes: Lea Sprunger

La championne d'Europe du 400 m haies s'est rassurée en passant pour la première fois de la saison sous les 56'' (55''74) au Résisprint de La Chaux-de-Fonds. Son objectif à Lausanne? Réussir la limite pour les Jeux olympiques fixée à 55''40. La Vaudoise comptera sur le public de la Pontaise pour se surpasser.

21 h 42, 200 m hommes: Alex Wilson

Si le Bâlois fera l'impasse sur le 100m à Athletissima, dont il a battu le record de suisse dimanche passé (10"08), il a pris rendez-vous avec le 200 m. Sur le demi tour de piste, il est devenu le premier suisse à descendre sous la barre des 20 secondes (19''98) dimanche à La Chaux-de-Fonds. Un gros chrono sera nécessaire ce soir pour rivaliser avec ses rivaux qui ne lui feront aucun cadeaux. L'Américain Noah Lyles, vainqueur l'an passé et déjà l'une des stars du sprint à bientôt 22 ans, mais aussi le Turc Ramil Guliyev (champion du monde) ou le Canadien Andre de Grasse devraient assurer le spectacle.

21 h 50, 4 x 100 m femmes: 3 relais suisses

Juste avant le feu d'artifice final de la soirée, le traditionnel 4 x 100 m féminin bouclera la soirée de compétition. L'équipe suisse sera composée des quatre Suissesses les plus rapides de tous les temps: Mujinga Kambundji, Salomé Kora, Sarah Atcho et Ajla Del Ponte. Le record national battu l'an dernier (42''29) va-t-il tomber?

(nxp)