Quand un basketteur défie une sprinteuse sur 100 mètres

Le silence est pesant en ce lundi matin au Stade de Coubertin. Il est à peine 8 heures mais le soleil tape déjà, annonçant une chaude journée d’été. Derrière la ligne de départ du 100 mètres, Sarah Atcho et Gilles Martin se toisent. Les deux sportifs ne sont plus qu’à quelques minutes d’un verdict attendu depuis des années. Ils se connaissent bien, car le grand frère de la sprinteuse, Evrard, a côtoyé le basketteur sur les parquets. Cela fait longtemps que ce dernier se vante d’être plus rapide sur un 100 mètres.

«Ce qui compte, c’est l’arrivée»

«On va enfin savoir», résume en rigolant Sarah Atcho. La tension est palpable. Gilles Martin sait qu’une défaite lui assure des années de chambrage en règle. «Je n’ai pas le droit de perdre. Je n’ai vraiment pas envie de la laisser gagner.» Pour son adversaire, c’est presque sa légitimité d’athlète qui est en jeu.

Sur le plan physique, les deux sportifs n’ont pas les mêmes arguments. Le basketteur, qui évolue au poste de meneur, est aussi trapu qu’agile. Sa vitesse repose surtout sur l'explosivité. Sarah Atcho le sait. Elle attaque la première: «Tu sais, c’est bien de démarrer vite. Sauf que ce qui compte, c’est l’arrivée en fait.»

Règlements de comptes à OK Corral

La spécialiste du 200 mètres, du haut de ses 180 centimètres, est bien plus élancée. Nouvelle pique lancée sur sa gauche. «Il ne faudrait pas te claquer, parce que tu n’a pas l’habitude d’utiliser tes muscles.» Gilles Martin encaisse dans un éclat de rire. Il baisse la tête avant de répondre: «A part ça, on rigole mais tu vas perdre. Tu fais la maligne là. Chauffe-toi bien.»

Sous la menace, la sprinteuse accepte de donner quelques conseils à son camarade. Il paraît que c’est dans la formule du reportage. Elle tente de lui faire découvrir les «sauts de course»; une technique destinée à gagner en amplitude et en légèreté. Le basketteur fait de son mieux mais ce n’est pas forcément très concluant.

Une seconde d'avance sur la ligne

L’heure du départ a enfin sonné. Notre spécialiste vidéo s’improvise en starter. Ses grands bras feront office de pistolet pour donner le départ. On aurait peut-être dû faire une demande de budget pour être plus crédibles. Qu’importe. Nous y sommes «Prêt? Go!» Gilles Martin tient le choc au départ grâce à sa vélocité. A la mi-course, Sarah Atcho allonge la foulée et le décolle. «Diablo!» Le cri de désespoir du basketteur annonce l’inéluctable. Un dernier juron et il franchit la ligne avec une petite seconde de retard.

«Comme je t’ai mis la misère», la sprinteuse savoure sa victoire de prestige. «Enfin, on a prouvé à tout le monde que j’étais la plus rapide.» Son adversaire du jour est (a)battu. Il n’a pas fini d’entendre parler de cette maudite matinée. Déjà, le Lausannois espère prendre sa revanche sur son (demi) terrain. La suite au prochain épisode.