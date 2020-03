Une première pour Nagashima, Lüthi dixième

Il y a dix ans, le regretté Shoya Tomizawa remportait, au guidon de sa Suter, la première course Moto2 de l’Histoire, sur le circuit de Losail, près de Doha.

Son compatriote Tetsuta Nagashima (Kalex) lui a rendu un vibrant hommage, remportant du même coup son premier GP.

Nagashima a pris la tête à deux tours de l’arrivée, pour lâcher Baldassari (vainqueur l’an dernier), Bastianini et Joe Roberts.

Lüthi déçu mais soulagé

Après un départ parfait de sa 18e place, Thomas Lüthi (Kalex) s’est battu comme un beau diable, pour sauver les six points de la dixième place.

«Je suis bien sûr déçu du résultat, par rapport à mes attentes. En revanche, je suis quelque peu soulagé parce qu’en course, après les changements opérés samedi soir et encore ce matin – géométrie, balance -, j’ai retrouvé une moto que je maîtrisais. Le départ a été excellent. Malheureusement, quand je suis revenu sur Gardner, j’ai connu un souci en voulant enclencher la première vitesse, au freinage. C’est là que j’ai perdu le contact.»

Arenas ouvre la saison

En moto3, l’Espagnol Albert Arenas (KTM) est devenu le premier vainqueur de la saison 2020. Dans le groupe de tête dès les premiers instants, l’expérimenté Espagnol a résisté au retour du Britannique John McPhee (Honda). Le Sud-Africain Darryn Binder, qui venait de prendre la tête à l’entame du dernier tour, est tombé peu après.

Dupasquier: «Tout s’est bien passé»

Course très régulière du Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM), qui termine son premier GP à la vingt-cinquième place: «La plus grosse émotion du week-end? Ma première course de GP! Comme les qualifications ne se sont pas déroulées comme je l’espérais et que j’étais tout derrière sur la grille, je n’avais pas de pression, pas de soucis à me faire de voir des adversaires plus rapides revenir sur moi dans les premiers tours. Tout s’est bien passé, finalement, même si le grip a rapidement diminué. A ce moment, je me suis dit: «Reste calme». Nous avons fait notre boulot pendant ces deux semaines et je sais que ma marge de progression est encore importante», explique Jason Dupasquier.

