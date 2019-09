Pour Imogen Simmonds, Carouge est bien le coeur de son monde

Elle est repartie comme elle est venue, pimpante sur son vieux Peugeot bleu, un vélo de course vintage avec les vitesses au cadre. Avant de filer, Imogen Simmonds (26 ans) s’est prêtée de bonne grâce à l’objectif du photographe. «Mannequin? Non, sûrement pas, c’est pas mon truc», a minaudé l’innocente en prenant la pose sous les platanes de Carouge, là où elle a élu domicile, là où elle aime se ressourcer entre deux voyages . La demoiselle a certes la taille de l’emploi mais elle préfère dédier sa plastique élancée à l’Ironman, cette discipline athlétique pour femmes fortes. Là aussi, il y a des foules à charmer et des podiums à conquérir.

Début septembre, sa première grande consécration chez les pros a eu pour cadre les Mondiaux de semi-Ironman (70.3) et la promenade des Anglais, à Nice. Une appellation plutôt impropre pour Imogen, qui s’y est époumonée afin d’offrir une seconde médaille à la Suisse dans le sillage de la reine Daniela Ryf, sa source d’inspiration. La Carougeoise d’origine anglaise y est parvenue à la force du jarret, un peu à la surprise générale. «Personne ne m’attendait, j’avais échappé aux radars», sourit-elle. Pour dompter le col de Vence, là où elle savait que l’épreuve pouvait basculer, elle avait usé son cuissard sur les pentes du Salève et de la Faucille. Née à Hong Kong, Imogen Simmonds ne s’entraîne pas qu’à Phuket, le spot de son entraîneur allemand, Jürgen Zäck, là où elle roule plus vite que les motos…

Araignée et libellule

On l’a compris, l’histoire de la triathlète n’est pas banale. Elle la raconte sans en faire tout un monde, avec son accent british, so delicious. C’est l’itinéraire d’une jeune femme douée mais pas pressée, qui a déménagé à Troinex à l’âge de 9 ans. Dépaysement garanti et atterrissage en douceur. Un papa banquier délocalisé et une scolarité bilingue à l’Institut international de Lancy ne chamboulent pas forcément une enfance heureuse, tracée comme les lignes d’eau des Vernets, trépidante comme la Course de l’Escalade, ses humanités genevoises avec la fondue et une immersion initiatique aux Bains des Pâquis.

De l’ancienne colonie britannique, la jeune Imogen avait ramené des rudiments de chinois, pratiques aujourd’hui lorsqu’elle dispute des compétitions à Weihai ou à Liuzhou, et une passion pour la natation — «mais pas dans la baie, quelle horreur!» Du savoir et de l’endurance, voilà son bagage, qu’elle a lesté plus tard du côté de Bristol, où elle a poursuivi ses académies en sciences de l’environnement. Imogen Simmonds, c’est la tête et les jambes. «J’aime étudier, confirme-t-elle. Et j’adore le sport sous toutes ses formes, du cross-country à la crosse. En Angleterre, j’ai eu la chance d’être une sportive touche-à-tout.»

Et le triathlon? Elle ne l’a vraiment découvert qu’à 21 ans, après avoir participé à un duathlon entre amis. «C’est la première fois que je pédalais en course. À l’époque, mon père s’était mis au triathlon pour mieux passer le cap de la cinquantaine. J’ai suivi ses courses, m’a donné envie.» Blonde à retardement, Imogen a depuis explosé! «À la vérité, je me suis initiée au triathlon toute jeune, lors d’un camp d’été du Service des sports de la Ville de Genève. Je roulais sur un vélo immense, j’avais l’air d’une araignée», se souvient-elle. Depuis, elle s’est métamorphosée en libellule.

Depuis, surtout, son bachelor et son master en poche, elle a rencontré Jürgen Zäck, vice-champion du monde à Hawaï en 1997, et intégré son académie à Thanyapura. Le top pour s’entraîner plus de trente heures par semaine. «Mais je fais aussi du bon boulot avec mes coéquipiers du Tri Club Genève, comme Thomas Huwiler», tient-elle à préciser. La suite s’est déroulée comme une évidence: un titre mondial amateur, une licence pro, un contrat avec un équipementier (Canyon), un passeport suisse et sa médaille à Nice ont comblé presque tous ses rêves. Le prochain est double, c’est Kona et le mythique Ironman d’Hawaï (12 octobre). «C’était le bon moment pour passer au full. Mais attention, il ne s’agit pas de se mettre dans le rouge comme au semi. Au contraire, il faut savoir gérer ses efforts car là, tout est exagéré, les distances comme les conditions de course.»

Qualifiée dans la fournaise de Francfort (2e), la Carougeoise vient de s’envoler pour le Texas, où elle affûtera sa préparation aux côtés de Patrick Lange, le double champion du monde en titre. Pour une jeune femme soucieuse de préserver la planète, cela fait tout de même beaucoup d’heures de vol. «Je sais, j’essaie d’en faire le moins possible mais je ne pouvais tout de même pas y aller en train ou à la nage…»