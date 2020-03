Pius Suter et Pat Emond plébiscités par leurs pairs

C’est un plébiscite. Forcément. Il faut dire que Pius Suter a marqué autant de points (30 buts et 23 assists) que les esprits cette saison. Du coup, c’est assez logiquement que le lutin du «Z» a cumulé les récompenses dans le cadre des traditionnels Hockey Awards. Il a été nommé par ses pairs meilleur attaquant, MVP, et a logiquement été élu dans les All-Star teams de la saison régulière. Ge/Servette est également récompensé de sa belle saison (4e) avec la présence au palmarès de Pat Emond (meilleur coach) et de Henrik Tömmernes (meilleur défenseur). L’autre club lémanique, LHC, paie le prix de son hiver chaotique et est, sans trop de surprise, absent des débats.

Récoltés par «24 heures», la «Tribune de Genève», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger», les votes des douze entraîneurs et des douze capitaines de National League sont quasi unanimes à propos de Pius Suter. Les quinze voix amassées par l’ailier de 23 ans des ZSC Lions dans la course au rang de MVP en disent long sur son impact. Seul Reto Berra (cinq voix) a pu éviter un raz de marée inédit ou presque. Suter a par ailleurs recueilli 18 voix pour l’élection du meilleur attaquant de la saison. Voilà qui enfonce définitivement le clou.

Sur la pointe des pieds

C’est un peu au même genre de plébiscite «stalinien» qu’a eu droit Pat Emond. Le coach «rookie» de Ge/Servette (15 voix sur 22 possibles) récolte lui aussi les fruits d’une saison assez unique en son genre du côté des Vernets. «C’est un immense honneur que je veux partager avec mes joueurs et mon staff, dit le Québécois, très touché par ce résultat. Je ne le prends pas comme une récompense personnelle. Car lorsque j’ai accepté de relever ce défi, j’ai toujours dit que je ne pourrais avoir du succès qu’en étant bien entouré. Nous avons une belle équipe et je suis heureux d’en faire partie.»

Cliquer ici pour agrandir

Arrivé sur la pointe des pieds pour succéder à un monument du banc, un certain Chris McSorley, Pat Emond a su convaincre les plus sceptiques tout au long d’une saison pleine. «Notre force a été notre constance, témoigne l’heureux coach des Aigles. Nous avons été réguliers dans l’effort et dans nos résultats. Avec une jeune équipe, il était très important de limiter les séries négatives de défaites car il est alors plus compliqué d’en sortir lorsque l’on manque d’expérience.»

Avec Pat Emond aux commandes, Ge/Servette a aussi changé son image et son style de jeu. «On voulait amener de la vitesse et de l’intensité. Et je suis assez fier que nous soyons parvenus à le faire.» Après un début de saison canon, tout le monde, ou presque, a attendu le coup de mou des Aigles. Il n’est jamais venu. «Et, au final, on termine à deux points seulement de la première place», sourit Pat Emond. Qui n’attend plus qu’une chose: «Que l’on offre la possibilité à ce groupe de montrer ce dont il est capable en play-off.»