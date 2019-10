Petkovic: «Jouer notre jeu jusqu’à la fin»

Les médias helvètes l’ont répété assez longtemps pour ne plus avoir à poser la question au sélectionneur de l’équipe de Suisse Vladimir Petkovic. Mais les reporters danois, eux, avaient aussi remarqué que Granit Xhaka et compagnie avaient tendance à encaisser des buts tard dans une rencontre. Alors pour la énième fois, le «Mister», un peu agacé à force, a dû réexpliquer comment il comptait s’y prendre pour que ça ne se reproduise pas samedi au Parken de Copenhague.

«Premièrement, on n’a pas pris de buts lors du dernier match!», a-t-il débuté, avec la mâchoire serrée – ce qui a eu le don de faire sourire Manuel Akanji, présent à ses côtés lors de la conférence de presse d’avant-match, vendredi. Forcément, à domicile contre Gibraltar, encaisser un but en fin de match aurait pu faire un peu tache, au vu de la faiblesse de l’opposition... Mais à voir, c'est toujours ça de pris.

Après cette petite pique, Petkovic a tout de même déroulé son plan: «On doit être prêt à jouer notre jeu jusqu'à la fin pendant 90, voire 95 minutes. Même en fin de rencontre, on doit continuer à être proactifs. Il faut aussi que nous apprenions à devenir plus concrets devant, pour s’éviter ces situations. On doit rester positif dans le jeu jusqu’au bout. Rester cool, sur notre ligne et ne pas se laisser mettre sous pression.»

Le coach national a, comme d’habitude, dribblé plus ou moins habilement la question sur son équipe probable pour cet affrontement très important dans l’optique de la qualification pour l’Euro 2020. Il a aussi évoqué la préparation de ce «clash», dont il «est très content, mais pas à 100%». Stephan Lichtsteiner, qui n’était pas de la «remontada» de l’aller, viendra-t-il apporter toute son expérience à sa troupe? Il n’est de loin pas interdit de le penser.