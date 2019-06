Bernardo Silva a tout gagné avec Manchester City cette saison sur le plan national. Un triplé Championnat-Coupe-Coupe de la Ligue qui le remplit de fierté. «J’arrive ici avec le plein de confiance, c’est sûr. Je suis en pleine forme», sourit le génial créateur, qui devrait causer quelques tourments à l’équipe de Suisse mercredi. «La Suisse a des ambitions légitimes, mais nous aussi», a continué le Portugais, toujours avec le sourire.

Assis à côté de lui, Fernando Santos protège du regard son joyau et se réjouit de la diversité que son talent permet d’apporter à la sélection. «Nous avons vingt-trois joueurs avec d’immenses qualités. Comme Bernardo, beaucoup peuvent jouer de plusieurs manières, avec des styles différents. Nous pouvons presser haut, rester derrière, contre-attaquer, poser le jeu… En fait, on peut appliquer toutes les options qui nous permettent de gagner un match», fait remarquer Fernando Santos, l’homme qui a apporté en 2016 le tout premier titre de l’histoire du Portugal.

«Gagner ce titre serait brillant»

Le deuxième trophée officiel pourrait être soulevé dimanche soir à Porto et cette perspective enchante évidemment le sélectionneur. «Gagner ce titre serait brillant, a ajouté Fernando Santos. Il y a quatre bonnes équipes ici, de grands joueurs. Nous jouons à la maison, nous voulons rendre les gens heureux, mais nous serons opposés à une très bonne équipe, la Suisse. Ils vont nous causer des problèmes, j’en suis convaincu. On les a joué lors des qualifications à la Coupe du monde et ils ont fait un bon tournoi aussi. Ils ne sortent pas de nulle part, on a vu leur match face à la Belgique. Nous devrons être concentrés et présenter le meilleur de notre jeu pour atteindre la finale.» Le Portugal sera au complet à l'exception de Danilo, suspendu. (nxp)