Nicolas Portal: «Ce Tour est très beau, mais hypercomplexe»

Ineos (ex-Sky) a commencé le Tour de France en grandissime favori. Pourtant, entre l’absence de Chris Froome et la qualité de l’opposition, tout ne tourne pas totalement rond au sein de la formation britannique. Directeur sportif depuis 2011, Nicolas Portal (Photo Reuters ci-contre) affichait néanmoins une certaine sérénité, lundi, lors de la journée de repos à Nîmes.

Ineos ne domine pas autant que par le passé. Pourquoi?

La vérité, c’est que les autres sont forts aussi. Dans les Pyrénées, c’était comme si, sur un marathon, au lieu d’avoir trois ou quatre coureurs au-dessus du lot, il y en avait une vingtaine. Davantage d’équipes sont concernées, ça monte très vite, donc il est plus difficile de faire bouger les choses. Au final, ce sera juste une question de force et de stratégie.

Thibaut Pinot est-il votre principal adversaire?

C’est une erreur de vouloir absolument viser quelqu’un. Pendant des jours, on ne nous parlait que d’Alaphilippe et, depuis quarante-huit heures, Pinot se détache. Ça change en permanence et nous espérons que ça changera encore. (Sourire.) On espère trouver notre meilleur rythme lors de cette troisième semaine.

Quels seront les principaux écueils?

Il y aura la chaleur – je ne sais pas si tout le monde pourra bien la négocier – et l’altitude. Il y a deux arrivées au sommet vendredi et samedi, sur des étapes courtes donc rapides. Rien que sur l’étape de l’Iseran, on démarre le col à 1800 mètres, on monte à presque 2800, on redescend et on rattaque à 1500 pour finir à plus de 2000, pfff… Celui qui se mettra dans le rouge explosera. J’imagine que le meilleur gagnera – je l’espère en tout cas.

Vous n’êtes pas habitué au rôle du chasseur. Qu’est-ce que cela change?

Cela change beaucoup et rien à la fois. Je pense que nous saurons faire. Hier (ndlr: dimanche), il était important qu’Egan (Bernal) et Geraint (Thomas) terminent l’étape fort afin de prendre confiance, et c’est ce qu’il s’est passé.

Avez-vous le souvenir d’avoir vécu un Tour aussi palpitant?

En tant que coureur, non. En tant que directeur sportif, lorsque Chris (ndlr: Froome) gagne il y a deux ans, nous avions déjà jonglé avec les secondes (54 d’avance sur Rigoberto Uran au final). La différence, c’est que nous avions eu le maillot jaune, qui te porte, pendant presque tout le Tour. Mais c’était aussi hyperintense et stressant.

Êtes-vous persuadé que Julian Alaphilippe va craquer?

Personne n’est persuadé de rien. Cela ne tient à rien. Des idées, on en a. Mais on ne peut pas non plus se lancer à l’assaut au risque de tout perdre. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures non plus. Si Pinot attaque et qu’on ne peut pas le suivre, c’est qu’il est plus fort. Ce Tour est très beau, mais complexe.

À quel moment déciderez-vous de privilégier Geraint Thomas ou Egan Bernal?

Le plus tard possible. Plus les jours passent, mieux nous voyons lequel a le meilleur potentiel. Quand les choses sont aussi serrées, en général, c’est le groupe qui fait la différence. Donc il faudra rouler unis. Et, le moment venu, nous tenterons le tout pour le tout.

Lors de la première journée de repos, vous évoquiez une «situation idéale». Et aujourd’hui?

Elle n’est pas trop mal. Deuxième et cinquième, c’est une très bonne position. C’est maintenant que cela va compter, ce qui s’est passé il y a deux ans ou la semaine dernière n’y changera rien. On a vu quelqu’un passer au-dessus de nous – Pinot. Si vous avez la clé le concernant, il faut me le dire. Mais on reste confiants.

Sentez-vous votre équipe aussi forte que par le passé?

Kiato (ndlr: Michal Kwiatkowski) et Gianni (Moscon) n’ont pas été fantastiques en montagne – je pense qu’ils sont très déçus aussi. C’est comme ça. Mine de rien, le groupe fonctionne bien. Ce n’est pas la guerre pour savoir qui a la plus grosse équipe. Le but n’est pas d’écraser le Tour, mais de le gagner.

Êtes-vous un peu plus sur les nerfs que d’habitude?

Clairement, puisque tout se joue dans un mouchoir de poche. Il faut être attentif à tout, réfléchir en permanence, être proactif, discuter avec les gars, penser pour eux. On sait très bien que si nous finissons 2e ou 3e à Paris, ce sera vu comme un échec – alors que de nombreuses équipes n’ont jamais fait de podium en dix ou quinze ans. C’est comme pour les tout grands clubs en foot, j’imagine. Si tu perds en finale, tu as raté ta saison.