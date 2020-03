Nadine Fähndrich à une chaussure de la victoire

Deuxième pour la deuxième fois de sa vie en Coupe du monde, Nadine Fähndrich était en forme sur la piste de Drammen en Norvège. Elle s’était adjugé la première place de son quart de finale, talonnée par la vainqueur du jour, la Suédoise Jonna Sundling.

L’autre Suissesse en piste, Laurie Van der Graaf s’est fait peur en terminant 3e au même stade de la compétition. La Suissesse originaire des Pays-Bas a tout de même signé le deuxième meilleur temps des sportives arrivées troisièmes, synonyme de repêchage. Cela lui permettait de rejoindre la même demi-finale que sa compatriote.

Une course remportée à nouveau par Nadine Fähndrich, suivie de cette fois d’Anamarija Lampic et ensuite de Jonna Sundling. Les trois accédaient alors à la finale alors que Laurie Van der Graaf, même si elle a longtemps filé le train de sa compatriote, a craqué en fin de course. Elle est la dernière à avoir franchi la ligne d’arrivée de la première demi-finale.

Dans une finale ou une athlète sur deux était suédoise, Nadine Fähndrich, s’est encore une fois illustrée dans des conditions pas évidentes. Quatrième à la sortie des sillons, elle a pris la tête de la course juste avant le dernier sprint. Mais Jonna Sundling en a décidé autrement, pour finalement s’imposer avec un soulier d’avance. La Suissesse garde son 7e rang au classement du sprint, alors que Sundling vient se classer 2e et se rapproche de sa compatriote Linn Svahn.

Chez les hommes, Jovian Hediger n’a pas tenu la distance dans son quart de finale. Le fondeur de Bex a terminé la course plus de huit secondes après le vainqueur Johannes Klaebo, qui s’est aussi adjugé la première place de la finale.

Thibaud Oberli