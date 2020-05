Le Mondial 2021 n'aura pas lieu en Suisse

Après l’annulation du championnat du monde 2020 qui devait se dérouler à Zurich et Lausanne, Swiss Ice Hockey s’est longuement questionné sur l’éventualité d’organiser la prochaine édition de la compétition. Ce vendredi, les dirigeants de la Fédération suisse ont annoncé avoir renoncé à ce projet. Les négociations avec la Lettonie et la Biélorussie, les hôtes du prochain tournoi, auraient été trop onéreuses. Par ailleurs, l’incertitude concernant le coronavirus n’est pas encore totalement levée et la SIHF a donc logiquement passé son tour.

Le but est d’organiser un tournoi dans les prochaines années. Pour l’heure, toutes les éditions jusqu’en 2025 sont attribuées, mais la Fédération suisse espère trouver un moyen de s’intercaler et 2023 semble être l’option la plus réaliste. Le dernier mondial en Suisse avait eu lieu en 2008 à Zurich et Berne.

Les personnes ayant acquis des billets seront informées par e-mail à partir de la semaine prochaine et jusqu’au 8 mai de la suite de la procédure de remboursement. Les clients avec packs hospitalité seront contactés directement par le Comité d’organisation.