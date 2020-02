Mikaela Shiffrin vient de perdre son papa

Mikaela Shiffrin (24 ans) a annoncé lundi sur les réseaux sociaux la disparition de son papa, Jeff Shiffrin (65 ans).

«Ma famille a le cœur brisé après le décès inattendu de notre généreux, aimant, attentionné, patient et merveilleux papa. Il était notre montagne, notre océan, notre soleil, notre cœur, notre âme, notre tout. Il nous a enseigné tant de leçons de valeurs... mais par-dessus tout, il nous a enseigné les règles d'or: sois gentil et pense d'abord, C'est quelque chose que je vais porter en mois toute ma vie. Il faisait attention à tout le monde. Il était la personne la plus serviable que j'ai jamais connue. Il était les fondations de notre famille et il nous manque terriblement.», a écrit la skieuse.

Jeff Shiffrin, qui était anesthésiste, aurait fait une chute dans sa maison d'Edwards, dans le Colorado, dimanche. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital de Denver où il était entouré des siens durant ses dernières heures, soit son fils Taylor, sa femme Eileen et Mikaela.

L'Américaine, double championne olympique et quintuple championne du monde, est souvent accompagnée par sa famille sur le grand cirque blanc. Pour l'heure elle n'a pas communiqué la date de son retour à la compétition. Yv. D.