Michel Pont: «Je perds un ami, un frère»

Michel Pont, on n'ose pas vous demander comment vous allez...

Je suis profondément triste. Profondément. Avec Köbi, je perds un ami, un frère. Je connaissais tout de lui. On sait que cela fait partie de la vie, que c'est comme cela que tout se termine... Mais voilà, que vous dire? Nous étions en telle symbiose avec lui. Depuis que son décès a été annoncé, on me présente des condoléances, comme s'il était de ma famille. (Il s'arrête, la voix cassée) C'est vous dire à quel point nous étions proches...

Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois?

C'était à l'occasion de la sortie de son livre, au printemps dernier. Et je lui ai encore téléphoné il y a une dizaine de jours, alors qu'il était hospitalisé (ndlr: pour une infection pulmonaire). Sa deuxième femme, que j'ai également eu au bout du fil ce jour-là, m'a dit à quel point c'était grave. Mais lui me disait dans la foulée: «Non, non, ce n'est rien, tout va bien! Ne t'inquiète pas!» Du Köbi tout craché, en fait. Il a toujours su comment surmonter les épreuves. Et il n'a pas été épargné: sa femme Alice qui fait un AVC le jour de notre rassemblement à Feusisberg pour préparer l'Euro 2008 (ndlr: elle est décédée en 2014), sa fille Viviane qui meurt quelques années plus tard (ndlr: en 2018) à cause de la drogue... et lui, au milieu de tout cela, qui tenait le choc, toujours.

Que vous reste-t-il de votre collaboration, vous qui avez été son adjoint pendant sept ans?

Je me rends compte aujourd'hui du point auquel nous avons marqué une génération. C'était d'abord une expérience humaine fantastique. Cela a toujours été notre base de travail. Et c'est ça qui a amené les résultats, pas l'inverse. Köbi et moi voulions que tout le monde, en Suisse, se retrouve dans cette équipe nationale. Nous voulions être vrais, et je crois que nous avons su l'être. Nos joueurs aussi, d'ailleurs. Les Frei, Magnin ou Cabanas, étaient aussi des vrais, en même temps que des bêtes de compétition. Donc je crois pouvoir dire que nous n'avons pas si mal réussi que cela. (Il s'interrompt quelques secondes) Et dire que tout est parti d'une anecdote...

Dites-nous en plus...

C'était en 1998, à Belfast. Je m'occupais des moins de 18 ans avec Comisetti, et nous affrontions l'Irlande du Nord. Köbi Kuhn était là en tant qu'entraîneur des M21. Nous avions fini la soirée dans un pub, devant un dernier whisky, ou même un dernier double whisky, comme souvent avec Köbi. Je lui avais dit en rigolant: «Un jour, tu seras sélectionneur national. Et tu me prendras comme adjoint!» Trois ans plus tard, en 2001, il a été nommé sélectionneur. Et il est venu me chercher pour être son adjoint, un soir de finale de Coupe de Suisse à Bâle.

Si vous ne deviez garder qu'un souvenir footballistique avec lui?

Il y a tellement de moments intenses que j'ai partagés avec Köbi... Mais si je ne devais en choisir qu'un, ce serait ce fameux barrage d'Istanbul, en 2005, qui nous a qualifiés pour la Coupe du monde en Allemagne. Ce soir-là, on avait été forts, exceptionnellement forts. Nous nous étions mis dans notre bulle durant trois jours, parce que nous savions que cela allait être terrible. Ça l'avait été, mais on avait tenu (ndlr: défaite 2-4 après avoir remporté le match aller 2-0). Des moments intenses, un souvenir inoubliable.

Que voulez-vous garder de lui aujourd'hui?

Tout. Tout ce qui a fait notre relation. Mais je perds beaucoup ce soir. Beaucoup...

Propos recueillis par Renaud Tschoumy