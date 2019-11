Matthäus: «Dortmund peut remporter le titre avec Favre»

Lothar Matthäus, pourquoi les joueurs suisses sont-ils si populaires en Bundesliga?

Cela s'explique par plusieurs facteurs. Premièrement, ils comprennent la langue et connaissent la mentalité allemande. Ensuite, ils ont bénéficié d’une très bonne formation en Suisse. Le football suisse obtient non seulement de bons résultats avec l'équipe nationale, mais même les équipes de jeunes ont réussi de bonnes performances au cours des deux dernières décennies. Mais je pense que vous partez avec un avantage quand vous connaissez la mentalité et la langue d'un pays.

Selon vous, quel est le meilleur joueur Suisse de Bundesliga?

Nous avons énormément de joueurs suisses en Bundesliga, mais je pense que Yann Sommer réalise actuellement une très bonne saison avec Mönchengladbach. Il y a beaucoup de gardiens suisses en Allemagne, mais je dirais que Yann Sommer est le joueur le plus régulier et le plus important pour son équipe.

Après les critiques acerbes subies par Lucien Favre fin octobre, comment le jugez-vous aujourd'hui ?

Favre est toujours un bon entraîneur, il a fait du bon travail à Dortmund jusqu'à présent. Il n'a pas été critiqué pour ce qu'il a fait avec l'équipe, mais pour le palier qu'il n'a pas su faire passer à l'équipe. S'il pouvait montrer une attitude un peu plus passionnée… Sur ce point, je pense d'ailleurs qu'il a commencé à s'améliorer depuis trois ou quatre matches. On sent un changement: le Lucien Favre de ces dernières semaines n'est pas le même que celui du début de saison. Il s'est mieux adapté à Dortmund… un peu comme son prédécesseur Jürgen Klopp. Il a développé de bonnes relations avec ses joueurs. C'est important d’avoir cette proximité avec les joueurs. C'est ce genre de petits détails qui peuvent faire la différence. À Dortmund, tout le monde était conscient qu’il était professionnel, qu’il maîtrisait parfaitement le terrain, la tactique et qu’il avait le don de rendre ses joueurs meilleurs. Mais le football est un sport d'émotions et c’est ce qu'il lui a manqué, surtout à Dortmund, un club avec une telle ferveur, une telle passion.

Pensez-vous que les récents résultats ont altéré les critiques?

Un entraîneur vit grâce aux résultats et à la performance de ses joueurs. Et dans le match de Ligue des champions contre l'Inter Milan, où vous êtes menés de deux buts contre une équipe italienne (donc réputée solide), que vous arrivez à renverser la situation et que vous voyez l'attitude des joueurs, ça montre que le groupe est derrière son entraîneur. Ce n’était pas le cas il y a quelques semaines. D’ailleurs Favre a vraiment été affecté par cette situation. Mais il a su se montrer un peu plus chaleureux avec ses joueurs. Il a changé et je pense que les joueurs ont bien accueilli son attitude.

Favre est-il l’entraîneur qui peut faire de Dortmund un champion?

Je suis convaincu que, avec Lucien Favre, Dortmund a un entraîneur qui peut également remporter des titres, même s'il ne l'a pas fait depuis longtemps. Le technicien suisse a gagné le dernier titre à Zurich il y a 13 ans. Mais oui, il a une bonne équipe, un excellent club et si quelqu'un en Bundesliga est en mesure de détrôner le Bayern, c’est bien le Borussia Dortmund. Pas seulement grâce à son entraîneur, mais aussi grâce à la qualité de son effectif.

Qui devrait être le nouvel entraîneur du Bayern? Quel est le profil idéal?

Le profil de l'entraîneur sera important. Mais, plus important encore, il faudra que les dirigeants du Bayern, que ce soit Rummenigge, Hoeness et Salihamidzic, aient désormais une totale confiance en l'entraîneur en place et le soutiennent. C’est ce qui a manqué de temps en temps avec Niko Kovac. Il est également indispensable que le Bayern Munich ait un entraîneur qui maîtrise la langue allemande. Ensuite, il faut qu'il ait l'expérience des grands clubs, qu'il ait remporté des titres et qu'il sache gérer les joueurs de calibre international. Enfin il devra avant tout apporter sa propre philosophie au club. Le Bayern Munich n'est pas un club comme l'Ajax d'Amsterdam, Barcelone, le Benfica Lisbonne ou le FC Porto qui possèdent leur propre style du jeu. C'est plus un club qui se dit «Ok, nous prenons de bons joueurs et l’entraîneur peut alors décider dans quel système il joue.» Le Bayern joue en 4-2-3-1, mais vous pouvez changer de système dans le football moderne. En tout cas, le plus important pour moi est que tout le monde au club soit unanime dans le choix de ce nouvel entraîneur. Ils doivent faire en sorte, tous ensemble, que le cas Niko Kovac ne se reproduise plus. Un entraîneur a besoin du soutien du club.

Si vous pouviez choisir: quel joueur voudriez-vous voir un jour en Bundesliga?

Je suis un fan absolu de Messi, donc évidemment ce serait formidable qu’un tel joueur joue en Bundesliga. Ce serait une excellente chose pour la Bundesliga et le football allemand. Mais là, on est dans le fantasme parce que je suis convaincu que Messi finira à sa carrière à Barcelone.