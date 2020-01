Il n’a manqué que sept centièmes

Vlhova en démo

Petra Vlhova a remporté avec la manière le slalom féminin de samedi. La Slovaque de 24 ans n’a laissé que des miettes à ses concurrentes. Même la reine du cirque blanc, Mikaela Shiffrin (2e), a été reléguée à 1’’31. L’Américaine avait pourtant mis la pression sur sa rivale en livrant un deuxième passage de très haut vol. Insuffisant pour faire trembler Vlhova. Cette dernière a ainsi décroché le 11e succès de sa carrière en Coupe du monde, le 6e dans cette spécialité. La championne du monde du géant en titre avait déjà fêté une victoire cet hiver, en s’adjugeant le slalom parallèle de Saint-Moritz avant les Fêtes.



«Que dire? Je me suis sentie en grande forme dès le réveil, a expliqué la Slovaque. J’ai enfin réussi à livrer deux manches sans faute. Cette victoire est très importante pour moi.» Au classement général du slalom, Shiffrin conserve malgré tout 120 points d’avance. Dans le camp helvétique, Wendy Holdener s’est rassurée. La locomotive de l’équipe de Suisse a pris le 4e rang. Il ne lui a manqué que 11 centièmes pour fêter son 35e podium dans l’élite. La Schwytzoise a ainsi fait oublier ses deux échecs à Killington et à Lienz, où elle avait connu l’élimination en slalom. À noter la bonne surprise Aline Danioth, 8e. Les Romandes Mélanie Meillard (48e) et Charlotte Chable (éliminée) n’ont pas passé le cut de la première manche.