Lugano congédie son entraîneur Sami Kapanen

Le Finlandais, qui avait obtenu de probants résultats à la tête de KalPa Kuopio en SM-Liiga ces dernières années, était en poste depuis le début de la saison 2019-2020. Mais il n’a pas réussi à amener les Bianconeri sur le chemin du succès.

Après 29 matches, le club de la Cornèr Arena ne pointe qu’au 11e rang (sur 12) du classement avec une collecte de 34 points. Il accuse un passif de quatre unités sur le 8e, Fribourg-Gottéron, tout en ayant disputé deux parties de plus que lui. La partie de mardi, une humiliation 7-2 à Ambri-Piotta, n'a pas aidé non plus...

?? L’Hockey Club Lugano comunica di aver sollevato l’head coach della prima squadra Sami Kapanen e l’assistant coach della prima squadra Stefan Nyman dalle loro rispettive funzioni.



???? https://t.co/tY1OxKEmaC pic.twitter.com/VDSJNZCSI6 — Hockey Club Lugano (@OfficialHCL) December 18, 2019

Lugano a confié à titre intérimaire le poste d’entraîneur en chef à son directeur sportif, le Canado-Suisse Hnat Domenichelli, qui n’avait pas choisi Kapanen. La recrutement de l’ancien attaquant de NHL était du ressort de son prédécesseur, Roland Habisreutinger.