Lüthi seulement battu par son équipier Schrötter

Vendredi, au terme des deux premières séances d’essais libres du GP d’Italie Moto2, sur le circuit du Mugello, seul l’Italien Luca Marini avait été plus rapide (8 millièmes) que Tom Lüthi; samedi matin, pour la troisième de ces séances, Tom était encore deuxième, cette fois à 9 millièmes de l’Espagnol Augusto Fernandez.

Et au moment important, les quinze minutes des qualifications, Lüthi a tenu la tête jusqu’au dernier tour, pour se faire devancer (cette fois de 40 millièmes) par son propre équipier, l’Allemand Marcel Schrötter.

Reste que la course de dimanche – départ à 12 heures 20 – est prometteuse, dans la mesure où le pilote suisse, sur l’ensemble de chaque séance, est bien l’homme le plus régulier dans la performance: «Le travail a été excellent tout au long du week-end, bravo à l’équipe et à Marcel. Je ne peux que me réjouir de la course».

Le leader du championnat, Lorenzo Baldassari, s’élancera pour sa part de la cinquième ligne (15e chrono) et Dominique Aegerter (MV-Agusta), de la septième (21e temps).

Rossi manque Q1

En MotoGP – Valentino Rossi n’a pas passé le cap de Q1 -, c’est le champion en titre Marc Marquez (Honda) qui signe une nouvelle pole, devant un extraordinaire Fabio Quartararo (Yamaha) et Danilo Petrucci, meilleur représentant Ducati à domicile. (nxp)