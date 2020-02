Le LUC secoue Chênois et se remet dans le coup

Le LUC a réagi en champion. Bousculé et battu une semaine plus tôt à Sous-Moulin, le double détenteur du titre a pris une cinglante revanche sur Chênois en s’imposant 3-0 (25-23 25-18 25-18). Un score sans appel qui rétablit l’égalité et qui confirme que ce quart de finale des play-off n’est de loin pas encore joué.

Devant leur public, les hommes de Massimiliano Giaccardi ont pris cette fois le match à bras-le-corps. Leur six de base, inchangé durant toute la partie et bâti autour du passeur Peer Harksen, a fait valoir une force collective sans faille.

Le gain du premier set a eu comme lors du premier acte une influence décisive. Secoués, les Genevois ne s’en sont pas remis. Leur faiblesse en service- réception leur a coûté très cher. Elle a permis au LUC de poser son jeu et d’armer ses flèches maîtresses, son topscorer français Adrien Prével et son oppo finlandais Joonas Jokeka.

En face, tous les homme de Charly Carreño ont coulé à pic à l’exception du Croate Stojaljevic. «C’est simple, on n’a pas joué», convenait le coach espagnol, lucide mais pas alarmé.. Du côté du LUC, on avait le triomphe modeste. «Tout reste à faire» remarquait Max Giaccardi. Avant de retourner mercredi à Sous-Moulin, son équipe a encore du pain sur la planche: elle accueille ce dimanche à Dorigny (17 h) Schoenenwerd en demi-finale de la Coupe. Un très gros morceau.

Pascal Bornand, Lausanne