Louis Delétraz deuxième à Silverstone

Nouveau podium pour Louis Delétraz en Formule 2! Septième samedi de la première course du Grand-Prix de Grande-Bretagne, le pilote genevois de 22 ans a terminé deuxième de la course raccourcie (21 tours au lieu de 29) ce dimanche, sur le circuit de Silverstone.

Parti de la première ligne, juste derrière le Britannique Callum Ilott (Sauber Junior Team), Delétraz (Team Carlin) a réussi le meilleur départ et il a immédiatement pris le commandement de la course. Il a ensuite tenu le choc... jusqu'au 17e tour! Le Britannique Jack Aitken (Campos Racing), parti de la deuxième ligne sur la grille, est en effet passé à l'attaque à ce moment-là, et Delétraz n'a pas pu lui résister. Il a alors préféré assurer sa deuxième place.

Malchanceux il y a deux semaines en Autriche - il avait été trahi par ses freins alors qu'il était à la bagarre pour la victoire - le Genevois monte pour la deuxième fois de la saison sur le podium, après sa deuxième place à Monte-Carlo le 25 mai. En tout, il s'agit du quatrième podium en Formule 2 de sa carrière.