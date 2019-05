Les Lions en finale sans trembler

Comme on pouvait l’imaginer, les Lions de Genève n’ont pas eu besoin de rugir bien fort pour venir à bout des Riviera Lakers (3-0 dans la série) et se qualifier ainsi pour l’ultime stade de la compétition. Tout juste ont-ils été pris à froid par les Veveysans lors du quart initial (25-19). Les six paniers primés qu’ils ont encaissés n’ont toutefois représenté qu’un feu de paille, qu’ils se sont rapidement chargés d’éteindre. Supérieurs dans tous les domaines, ils ont logiquement pris le dessus en deuxième mi-temps (51 points contre 33).

Avant toute chose, les hommes de Vedran Bosnic ont fait la loi dans la peinture. Ils y ont inscrit 40 points, contre 19 en faveur de leurs contradicteurs. La présence de Ilia Popov (2,10 m) alliée à l’explosivité de Arnaud Cotture (12 points) a fait voler en éclats la défense adverse. En deuxième chance, les Lions se sont montrés encore plus impitoyables (23 points contre 6).

À six secondes de la sirène finale, Terry Smith a plaqué la balle au sol pour clore comme il est de coutume une partie privée de tout suspense. Le sentiment du devoir accompli prédominait dans les rangs genevois. Voire le soulagement du côté de Jean-Jacques Lafont, président d’honneur, et de Imad Fattal, président en exercice. «Nous allons pouvoir nous préparer au mieux pour la finale, a confié ce dernier. Nous avons une semaine devant nous, tout comme Fribourg Olympic. Il s’agira de gravir une montagne, mais nous sommes prêts à remporter notre troisième trophée de la saison, après la Supercup (94-77 face aux Lugano Tigers) et la SBL Cup (67-53 aux dépens de Massagno). L’idéal serait de frapper un grand coup dès samedi prochain à Fribourg.»

Imad Fattal rêve plus loin. «Dans le cas où nous décrocherions le titre, ajoute-t-il, nous serions prêts à nous engager sur la voie de la Ligue des champions.»

S’il est un Lion qui se réjouit de disputer la finale, c’est bien Jonathan Kazadi, appelé de dernière minute au bout du lac. «Pour mon premier match sous mes nouvelles couleurs, je suis plutôt satisfait, souligne le Bernois, auteur de 7 points en 18 minutes. J’ai passé neuf saisons à Fribourg, de 2007 à 2016. Ce sera un plaisir de revenir dans cette salle que je connais bien. En espérant pouvoir battre mon ancienne équipe bien entendu.»

