Les Jeux de Tokyo s’annoncent caniculaires

Les habitants de Tokyo piaffent déjà d’impatience alors que la cérémonie d’ouverture des Jeux est agendée au 24 juillet 2020. Selon un récent sondage, trois habitants sur quatre comptent les jours, les compétitions suscitant le plus de fébrilité étant le marathon ainsi que les épreuves de natation et de gymnastique. Pour preuve de cet engouement, 7,5 millions de Japonais viennent de prendre part au grand tirage au sort qui a été organisé en vue d’attribuer les précieux billets d’entrée. Une loterie qui a fait énormément de déçus: les trois quarts des participants au tirage au sort n’ont pas été servis par la chance. Près de la moitié des 7,8 millions de billets d’entrée – dont la vente rapportera quelque 800 millions d’euros – ne sont pas accessibles au grand public japonais: ils sont destinés aux sponsors, aux invités et officiels ainsi qu’aux visiteurs étrangers.

Dans un an, les tarifs des billets revendus au marché noir atteindront sans doute des sommets, quand bien même une loi récemment votée par le Parlement nippon punit cette pratique d’un an de prison. Autre effet pervers de cet engouement: il n’y a déjà plus la moindre chambre d’hôtel de libre dans la capitale et sa proche banlieue pendant les Jeux, les 300 000 chambres disponibles ayant toutes été réservées. Aussi, dans un an, d’innombrables spectateurs des Jeux n’auront d’autre choix que de loger en grande banlieue, voire dans des préfectures voisines, ce qui les contraindra à faire plusieurs heures de train ou de route chaque jour pour assister aux compétitions.

«Tout sera fin prêt»

Les Jeux se dérouleront notamment dans une demi-douzaine d’infrastructures qui ont été spécialement construites dans la capitale pour l’occasion. Elles serviront par exemple aux épreuves de natation, de volley, de gymnastique, de hockey sur gazon ou d’aviron. Plusieurs chantiers sont déjà terminés, les autres affichant un taux d’avancement de 75 à 87%. Le Village olympique, où séjourneront plus de 10 000 athlètes, est lui aussi en voie d’achèvement. Quant au nouveau stade national, qui accueillera notamment les cérémonies d’ouverture et de clôture, son chantier a débuté avec un an de retard, dû à l’abandon du projet architectural précédent, pharaonique. Néanmoins, il devrait être finalisé en novembre. Plus de 2500 personnes s’y activent chaque jour.

«Tout sera fin prêt pour le jour J, je vous le promets», a martelé la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, la semaine dernière. Mais à quel prix… Ces chantiers se sont déroulés à marche forcée, dans des conditions de travail souvent «indignes», selon des ONG et des syndicats (bas salaires, cadences infernales, etc.).

«Des JO à Tokyo en plein été, c’est de la folie: les gens tomberont comme des mouches.» La plupart des experts japonais partagent l’avis de ce médecin urgentiste s’exprimant sous le couvert de l’anonymat. Et, sur les réseaux sociaux, les critiques sont encore plus abruptes. «S’il y a mort d’homme l’an prochain, les organisateurs auront du sang sur les mains», est-il remarqué dans un tweet indigné il y a quelques mois.

L’été dernier, le thermomètre a affiché jusqu’à 41 degrés à Tokyo, le taux d’humidité dépassant souvent les 90%. Le record de chaleur olympique (36 degrés à Athènes en 2004) sera donc probablement pulvérisé l’an prochain, ce qui mettra en danger la santé des athlètes et des spectateurs.

Il a été envisagé d’amoindrir ce risque sanitaire en instaurant une «super heure d’été olympique» dans la capitale pendant les Jeux. Les montres y seraient avancées de deux heures, afin que les épreuves débutent quand l’ensoleillement n’est pas encore trop fort. L’idée a été abandonnée, notamment par crainte des répercussions d’un tel décalage horaire sur le métabolisme des seniors (22% des Tokyoïtes sont âgés de 65 ans ou plus). Il a aussi été jugé inconcevable que, le temps des Jeux, la région capitale ne vive pas à la même heure que le reste du pays.

Ouvrir portes et fenêtres

Le plan antichaleur qui a été adopté prévoit l’installation de brumisateurs dans toute la ville. Les routes seront recouvertes d’un bitume spécial, réduisant de plusieurs degrés la chaleur réverbérée, et elles seront régulièrement arrosées. On ne taillera pas les arbres afin qu’ils procurent de l’ombre aux spectateurs, à qui l’on distribuera des éventails et des chapeaux en papier. Mais tous les spécialistes jugent que ces mesures ne sont pas à la hauteur. Ils s’attendent donc à voir les services d’urgences submergés de gens victimes de coups de chaleur.

L’idéal aurait été de décaler les épreuves les plus intenses (marathon, 50 km de marche, etc.) en soirée. Le CIO y a mis son veto, les grandes chaînes de télévision américaines s’y opposant étant donné qu’à un tel horaire leur audimat serait moindre. On a donc décidé de reprogrammer ces épreuves plus tôt dans la matinée, quand la chaleur est moins écrasante. Mais, à Tokyo l’été, la barre des 35 degrés est souvent franchie dès 8 heures du matin. Dès lors, la ville va demander aux entreprises et aux commerces situés sur le parcours de ces épreuves… d’ouvrir grandes leurs portes et fenêtres, afin que leurs climatiseurs rafraîchissent les spectateurs et participants massés à l’extérieur.

Les Jeux les plus chers

Un autre écueil pend au nez des Tokyoïtes. «Dans les transports publics, ce sera l’enfer», s’épouvante déjà une employée de bureau. Huit millions de visiteurs sont attendus dans la capitale nippone pendant les Jeux, puis 2 millions durant les Paralympiques. Or plus de 8 millions d’usagers empruntent déjà les 47 000 trains qui circulent chaque jour dans la ville. Aux heures de pointe, sur les lignes les plus fréquentées – et c’est pareil dans le métro –, les rames affichent un taux d’occupation de 200%. Les 650 000 usagers quotidiens supplémentaires qui seront drainés par les Jeux aggraveront encore cette saturation. Et le réseau routier sera dans une situation aussi critique. Le comité organisateur a calculé que, durant les Jeux, les voies rapides de la capitale seront deux fois plus embouteillées qu’en temps normal.

Au final – et a fortiori s’ils n’ont pas obtenu de billets d’entrée aux compétitions –, beaucoup de Tokyoïtes risquent de trouver la pilule amère. D’autant plus quand, à la fin de l’année fiscale, ils découvriront leur avis d’imposition. Les JO de 2020 seront les plus chers de l’histoire olympique: bien plus de 10 milliards d’euros, payés à hauteur de 70% par les contribuables nippons.