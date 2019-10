Les Genevois privés de championnats d’Europe

Ces dernières années, les curleurs de Genève ont incarné la Suisse sur la scène internationale. Avec un succès certain puisque le Team de Cruz a remporté trois médailles européennes (entre 2015 et 2017), deux breloques lors des Mondiaux (2014 et 2017) et le bronze aux Jeux olympiques de PyeongChang 2018.

Pourtant, les Genevois seront privés des prochains championnats d’Europe, organisée du 16 au 23 novembre prochains à Helsingborg en Suède. Peter De Cruz et ses coéquipiers ont été devancés par le CC Berne lors des qualifications nationales. La Fédération suisse s’est basée sur les trois meilleurs résultats de la saison actuelle, entre août et octobre. Les Bernois du Team Schwaller a remporté deux tournois depuis la reprise et devance ainsi les Romands de 2,79 points.

«Nous tenons à féliciter nos rivaux qui se sont qualifiés pour les championnats d’Europe 2019, ont salué - beaux joueurs - les curleurs genevois sur les réseaux sociaux. Nous leur souhaitons bonne chance.» Le CC Genève est actuellement au Canada. Ils disputent dès ce mercredi le Masters dans la ville de North Bay (Ontario). Ce tournoi marque le début de la saison du Grand Chelem au Canada.

Chez les femmes, ce sont les Argoviens du Team Tirinzoni qui ont sélectionnées pour représenter la Suisse en Suède au mois de novembre.