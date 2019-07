Les Geneva Seahawks n’ont eu aucune chance

Le suspense lors du 34e Swiss Bowl n’a finalement pas été de longue durée puisque les Calanda Broncos, qui disputaient ce match à domicile devant 1360 spectateurs, ont inscrit le premier touchdown sur leur première action. Quelques minutes plus tard, les joueurs locaux ont pris dix longueurs d’avance pour ne plus jamais être inquiétés par les Genevois. Les Calanda Broncos, équipe quasi hégémonique depuis 2009, remporte ainsi leur dixième titre national. Le troisième de suite et le neuvième en onze ans. L’an dernier, ils avaient déjà dominé l’équipe du bout du Léman en finale (44-12). Les Seahawks courent après leur deuxième sacre national après celui de 1991. Depuis, ils ont échoué à cinq reprises en finale.