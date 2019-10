Les cinq fois où Genève a vibré en rouge et blanc

Le 11 juin 2003, sur la route de l’Euro 2004 au Portugal, la Suisse reçoit l’Albanie à Genève. Il s’agit là seulement du deuxième match international joué sur cette pelouse. L’enceinte de la Praille est remplie de 26'000 personnes, dont presque la moitié n’est pas pour l’équipe recevante. Les Helvètes ouvrent le score rapidement par Bernt Haas (11e). À la 23e, c’est Altin Lala qui égalise. Alex Frei remet la Suisse devant peu après la demi-heure, puis Ricardo Cabanas enfonce le clou à la 71e. Le penalty d’Evrin Skela, à quatre minutes de la fin, ne change rien à l’affaire, et la Suisse conserve les trois points.

Le troisième match de l’équipe de Suisse à Genève la voit accueillir la France en août 2003. Les Bleus, champions du monde et d’Europe en 1998 et 2000 doivent se racheter d’un Mondial 2002 raté. Zinédine Zidane, Thierry Henry, David Trezeguet, Patrick Vieira, Lilian Thuram, Benoît Pedretti et compagnie s'imposent 0-2 dans un stade plein comme un œuf. C’est d’abord Sylvain Wiltord qui marque tôt dans le match, bien aidé par la malchance du portier Jörg Stiel. Dix minutes après le thé, c’est Steve Marlet qui enfile le deuxième. À déguster avec les commentaires de Thierry Roland et de Jean-Michel Larqué.

En 2010, les hommes d’Ottmar Hitzfeld reçoivent l’Italie pour la deuxième fois au bout du Léman, avec la paire Blaise N’Kufo-Alexander Frei en pointe. Devant 30'000 spectateurs, c’est Gökhan Inler qui va ouvrir le score dès la dixième minute. À peine quatre minutes plus tard, les Azzurri répliquent un peu chanceusement par l’intermédiaire de Fabio Quagliarella. Cette rencontre de préparation pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud ne portera guère ses fruits: les deux équipes y seront éliminées au premier tour.

Tenue en échec à Chypre trois mois plus tôt (0-0), la Suisse veut faire oublier ce faux pas sur la route de la Coupe du monde au Brésil. Longtemps, ce 8 juin 2013, Xherdan Shaqiri, Steve von Bergen, Valon Behrami et compagnie vont buter sur le gardien Antónis Yorgallídis. Ils vont finir par faire exploser les 16'900 supporters présents à la Praille à… quinze secondes du coup de sifflet final, sur un magnifique ballon piqué de Haris Seferovic. Ouf!

Il y a deux ans et demi, l’Association suisse de football «offre» une nouvelle affiche guère enthousiasmante au Stade de Genève. Mais pour la quatrième fois seulement, il s’agit d’un match qui compte, sous la forme d’une partie qualificative pour la Coupe du monde 2018 en Russie, et deux Genevois, François Moubandje et Johan Djourou, sont titulaires. Dans leur course poursuite avec le Portugal, les Helvètes n’ont pas le droit à l’erreur contre la Lettonie et peinent à trouver la faille. Ils seront finalement libérés par Josip Drmic à la 66e minute, d’une belle tête de près.