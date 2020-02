Leonie Küng file en quarts à Hua Hin

Leonie Küng poursuit sa route à Hua Hin (Thaïlande). Tombeuse au premier tour de la Thaïlandaise Patcharin Cheapchandej (WTA 731), la Schaffhousoise de 19 ans issue des qualifications a écarté ce mercredi la Chinoise Zhu Lin, tête de série numéro 7 du tournoi et 70e mondiale. Il ne lui a fallu que 71 minutes pour faire la différence, en deux sets (6-3 6-1).

Il s’agit de la deuxième victoire de Küng (WTA 283) sur le circuit WTA et la première face à une joueuse du top 100.

En quarts de finale, la marche sera encore plus haute. Elle devrait rencontrer la Chinoise Qiang Wang (WTA 27), tête de série numéro 3 et quart de finaliste du dernier US Open.