Lea Sprunger, un statut à assumer

Lea Sprunger s’apprête à signer son entrée aux Mondiaux de Doha, dans la peau de la championne d’Europe en titre. Un nouveau statut que la Nyonnaise se doit d’assumer. «Je ressens plus de respect de la part de mes adversaires depuis cette médaille d’or, confirmait-elle dimanche à l’hôtel des Suisses. Les attentes sont plus grandes autour de moi, mais je sais aussi que je peux y répondre.»

Une confiance qui prend également racine dans ce titre continental. «Lea sait ce que ça signifie de gagner dans un grand championnat, soulignait son coach Laurent Meuwly. Cette expérience peut lui permettre de hausser le niveau au bon moment.» Mardi, Lea Sprunger disputera la première série du 400 m haies (16h30 heure suisse), face à l’espoir américain Sydney McLaughlin. «Je ne peux pas me permettre de sous-estimer cette course, concédait-elle. Si je passe ces qualifs, je me sens capable d’aller en finale.»

Dix athlètes pour huit places

La Romande veut ainsi se faire une place dans la course aux médailles (vendredi à 20h30 heure suisse). «Il y a dix coureuses qui peuvent y prétendre, dont Lea, mais il y a seulement huit places, a résumé son entraîneur. À part les trois premières au classement mondial, elle a déjà battu toutes ses concurrentes directes cette saison.»

Le début de saison de la Suissesse avait été perturbé par une blessure au dos. «C’est désormais du passé», a balayé la Vaudoise, pour qui ces Mondiaux qui arrivent plus tard dans la saison sont une chance. «Cela m’a permis de prendre du temps pour me soigner et de ne pas me précipiter. La fin de ma préparation a été parfaite, avec un camp d’entraînement en Turquie. Je suis prête.»