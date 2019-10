Lea Sprunger quatrième mais avec le record de Suisse

Lea Sprunger a terminé quatrième sur 400 m. haies aux championnats du monde d'athlétisme de Doha, au Qatar. La Vaudoise a couru en 54''06 sa finale, pulvérisant ainsi le record de Suisse de la distance que détenait la Vaudoise Anita Protti depuis 1991 (54''25). Un temps impressionnant si l’on sait que Lea Sprunger avait réalisé son meilleur temps de la saison en demi-finales, mercredi (54’’52). Mais son entraîneur Laurent Meuwly avait prévenu, il savait qu’elle pouvait aller plus vite en finale. Et c’est ce qu’a fait la championne d’Europe en titre, battant par la même occasion son record personnel de 23 centièmes.

«Mais finir quatrième, c’est con!»

Après la course, elle restait pourtant partagée au micro de la RTS: «C’est mitigé, déclarait-t-elle. J’ai le record de Suisse mais je suis quatrième». Elle le répétait même une fois avant de se reprendre: «C’est très bien en fait. Je n’ai pas le droit d’être déçue», avant de lâcher: «Mais finir quatrième, c’est con!» On sentait une certaine frustration, même si elle a terminé à 32 centièmes de la médaille de bronze de la Jamaïcaine Rushell Clayton (53’’74). Lea Sprunger arrivait finalement à se réjouir: «Cela faisait un moment que je courais après ce chrono. J’espère qu’Anita était devant la télé, on en a souvent parlé ensemble».

Record du monde

Cette course a d'ailleurs été celle de tous le records puisque la gagnante, l'Américaine Dalilah Muhammad, a battu son propre record du monde en s'imposant en 52''16 (ancien 52''20). La médaille d’argent est revenue à une autre Américaine, Sydney McLaughlin, en 52’23.

Yves Desplands