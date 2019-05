Le Tour du Canton fête un quart de siècle et imagine son avenir

Il s’est élancé en mai 1995 de Meinier, en pleine vogue de la course à pied, inspiré par les exemples de Neuchâtel et du Chablais. Un quart de siècle plus tard – avec déjà près de 40 000 coureurs sur son livre d’or – le Tour du Canton transpire toujours la forme. Parfum de colza, d’embrocation et de saucisses grillées. Dans huit jours, du haut du Salève, promontoire inédit, il pourra contempler son territoire et son œuvre. À sa façon, en sautant les frontières d’une enjambée alerte, il a contribué à la réalité du Grand Genève. Mieux encore, il a su préserver la nature grégaire et joyeuse du «jogging» dans ce qu’il a de plus terre à terre, loin des chronos et des records à battre.

Tout un symbole: sa 25e édition démarre ce mardi soir de Chavanne-des-Bois. Elle sera amputée d’une étape, celle, urbaine, du Stade de Genève, preuve que l’histoire du Tour n’est pas qu’un long fleuve tranquille. Avec le temps, une forte poussée démographique et des changements de mode de vie, son organisation bénévole est devenue plus complexe. Heureusement, ce n’est pas le revirement tardif des CFF – hostiles à la traversée d’un passage sous-voie à la Praille – qui le fera dérailler.

Taille critique

Ce printemps, quelque 1200 concurrents ont fini par s’inscrire. Les craintes d’un désamour et d’un arrêt brutal sont écartées. Le train continuera sa route, en ne sifflant peut-être plus que trois fois. «Il était trop tard pour trouver une solution de secours. Trois étapes par édition, c’est peut-être mieux ainsi. Elles sont déjà agendées pour 2020», souligne Corine Fleury, l’actuelle cheffe de gare, qui rendra sa casquette à la fin de l’exercice.

Oui, les coureurs sont bel et bien attachés à cette transhumance populaire. «Selon moi, malgré une baisse de fréquentation, le Tour a encore un bel avenir devant lui. Mais pour évoluer, il lui faudra sans doute se réinventer», prédit Philippe Le Grand Roy, le créateur de l’épreuve. «Qui sait, l’ouverture prochaine du CEVA et le développement du Léman Express lui offriront d’autres débouchés, un second souffle, de nouvelles idées. Car les organisateurs ne courent plus les rues, l’éloignement des étapes et les problèmes de transport freinent l’enthousiasme de certains participants, se libérer de ses tâches professionnelles n’est plus aussi facile qu’à l’époque.»

Le pionnier du Tour a suivi la croissance de son rejeton avec attention, actif au four et dans le peloton. Douze ans de présidence pour le voir grandir et s’ébattre aux quatre coins du canton. «Courir en semaine, après le travail, a suscité l’engouement des coureurs. S’immerger dans une autre ambiance, plus conviviale, moins élitiste, leur a plu. Et puis, il y a eu le boom du challenge interentreprises», confie-t-il.

Il évoque alors l’apogée, la course aux clics, les dossards qui s’arrachent comme des billets de concert, la limitation de la participation. Puis le déclin, presque inexorable. Et sans doute salutaire. «On avait atteint une taille critique. Les gens n’ont plus voulu se battre pour s’inscrire. Aujourd’hui, il faut qu’ils sachent que ce n’est plus la foire d’empoigne et que l’esprit de la manifestation est resté le même.»

Coureur infatigable, Philippe Le Grand Roy demeure un chantre du Tour et l’un de ses plus fidèles bénévoles. Il sera là, à Chavanne-des-Bois, pour donner un coup de main et applaudir ces anonymes heureux qui participent à cette belle aventure humaine. (TDG)