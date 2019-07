Le TdR servira de générale pour le Mondial 2020

Le Tour de Romandie a dévoilé mardi son parcours pour l’édition 2020, qui se tiendra du 28 avril au 3 mai prochains. Les organisateurs ont prévu d’emprunter le tracé dessiné pour le championnat du monde qui se tiendra à Aigle et Martigny, un peu plus tard en septembre. Ainsi, après le prologue à Oron le mardi, le peloton du TdR enchaînera avec le fameux parcours valdo-valaisan Aigle-Martigny le lendemain, qui sera parcouru en boucle plusieurs fois, sans toutefois passer par Sion. Jeudi, la course reliera La Neuveville et Saint-Imier (BE).

Pour le jour de la Fête du travail, un tracé en boucles est prévu dans Estavayer-le-Lac (FR). L’étape reine aura quant à elle lieu en Valais le samedi, avec une ascension depuis Sion jusque dans la station de Thyon 2000. De quoi marquer l’une des éditions les plus montagneuses de l’histoire du Tour de Romandie (dénivelé total record de 14’000m pour environ 700km de course). L’ultime journée de cette Boucle romande sera consacrée à un contre-la-montre dominical en ville de Fribourg. (nxp)