Le Portugal remporte le 2e titre de son histoire

Cette première finale de Ligue des Nations de l’histoire n’a pas atteint des sommets, preuve qu’il s’agissait bel et bien d’une finale. Portugais et Néerlandais ont joué de façon très appliquée, sans risque inutile et, à la fin, les Portugais l’ont emporté de manière somme toute méritée. Dans un stade du Dragon quasiment plein et très bruyant, la sélection de Fernando Santos s’est montrée globalement plus inspirée, surtout jusqu’à l’ouverture du score. Les Pays-Bas ont eux été assez décevants, surtout dans la construction du jeu. Ils ont ainsi peiné à trouver des solutions en phase offensive.

Le Portugal a fait la différence à la 60e grâce à une passe décisive très subtile de Bernardo Silva pour Gonçalo Guedes. L’attaquant a envoyé une lourde frappe que Jasper Cillessen n’a pu que dévier dans son petit filet intérieur. Le gardien néerlandais aurait clairement dû faire mieux sur cette frappe, mais ce n’était pas le problème du stade du Dragon, qui a exulté et crié sa joie pendant de longues secondes.

Quelques minutes plus tard, Rui Patricio a fait l’arrêt qu’il fallait sur une tête de Memphis Depay (65e). Le gardien portugais n’aura encaissé qu’un but en deux matches, ce penalty de Ricardo Rodriguez, qu’il a d’ailleurs bien failli sortir, en demi-finales face à la Suisse.

Les Néerlandais ne sont en effet pas revenus dans cette partie, malgré leurs efforts de fin de match. Rui Patricio a encore dû s’employer à quelques reprises, mais la défense portugaise a tenu bon et la Selecçao a pu empocher le deuxième titre de son histoire après l’Euro 2016, dans un vacarme sympathique et vraiment impressionnant au stade du Dragon.

Le peuple portugais a crié sa fierté et sa joie d’avoir remporté cette Ligue des Nations et placé encore un peu plus la Selecçao sur la carte du football mondial. L’explosion de joie combinée des joueurs, du staff et des supporters à la fin du match démontrait bien toute l’importance de ce trophée, même s’il n’a évidemment pas l’aura et l’histoire d’un Euro ou d’une Coupe du monde.

L’Angleterre termine troisième de ce mini-tournoi, la Suisse quatrième.

Portugal – Pays-Bas 1-0 (0-0)

Stade du Dragon, Porto, 47'000 spectateurs.

Arbitre M. Undiano Mallenco (Espagne)

But 60e Guedes 1-0 Avertissement 88e Dumfries (jeu dur)

Notes Le Portugal sans Pepe (blessé). Les Pays-Bas au complet.

Portugal, en rouge et vert, en 4-3-3 Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Fonte, Guerreiro; Bruno Fernandes (80e Moutinho), Danilo, William Carvalho (90e Ruben Neves); Bernardo Silva, Ronaldo, Guedes (75e Rafa Silva). Sélectionneur: Fernando Santos

Pays-Bas, en bleu, en 4-3-3 Cillessen; Dumfries, De Ligt, van Dijk, Blind; De Roon (81e L. de Jong), F. de Jong, Wijnaldum; Bergwijn (59e van de Beek), Depay, Babel (46e Promes). Sélectionneur: Ronald Koeman

