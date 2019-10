Le pistard Loïc Perizzolo a pris sa retraite, et pourtant il tourne

C’est un peu sa résidence secondaire, son bureau ovale, la quadrature de son cercle. «En fait, c’est comme si j’étais à la maison, j’en connais tous les recoins», sourit Loïc Perizzolo. On est à la Queue-d’Arve, au cœur du vélodrome, là où le pistard genevois tourne en boucle depuis plus de quinze ans. Des tours, il en a fait à tire-larigot, avec des détours par Melbourne, Cali, Hong Kong, Manchester ou Minsk. «Combien? J’aurais dû les compter», dit-il, goguenard, le cœur en orbite, loin d’avoir fait le tour de la question.

Alors, cet été, à l’aube de ses 31 ans, l’ancien champion d’Europe de l’éliminatoire (en 2016, à Saint-Quentin-en-Yvelines) a surpris en annonçant sa retraite. Stoppez manège! Pourquoi si tôt? «C’était le bon moment, explique-t-il. J’avais l’opportunité de me recycler en rejoignant SportiGenève. J’y travaille aujourd’hui à 80%, je développe une application que l’on présentera en novembre.» Loïc Perizzolo s’est posé et pourtant, il continue de tourner. Et plutôt vite.

En fait, sa sortie n’était qu’une fausse vraie retraite. «J’ai fait mes adieux à l’équipe nationale mais comme mon job me permet de continuer de rouler, je ne vois pas pourquoi je m’en priverais, reconnaît le sociétaire du VC Lancy. Je bosse aux Vernets, la piste n’est pas loin. Le vélo a toujours été un plaisir pour moi, un besoin. Il me structure, il m’apporte des sensations que je n’éprouve pas dans la vie normale. Ces émotions, je veux encore les vivre.»

La piste dans les gènes

Le cycliste genevois a découvert sa passion à l’adolescence, d’abord à VTT, puis sur l’anneau du Vel’ d’Hiv où Jean-Jacques Petit­pierre, formateur réputé, lui a donné les clés de la discipline. «J’ai la piste dans les gènes, une morphologie de sprinter long et un caractère de battant. La route, je m’y sens moins à l’aise. Il faut savoir économiser ses cartouches, beaucoup attendre avant de pouvoir entrer dans le vif de l’action», analyse-t-il. Lui, il préfère appuyer sur les pédales sans ronger son frein.

Comme il le dit, son palmarès sur piste «n’est pas dégueu». De l’or européen, trois succès au classement général de la Coupe du monde (américaine en 2012, omnium et poursuite par équipes en 2013), une dizaine de titres nationaux et trois records de Suisse de poursuite avec la bande à Daniel Gisiger, son autre mentor. «Un personnage humaniste et très exigeant avec lequel j’ai beaucoup appris.»

Aurait-il pu faire mieux? «Sans doute, répond-il, mais je n’ai pas de regret à avoir. J’ai tout donné ce que j’avais à donner.» Restent les Jeux olympiques, Rio et Tokyo, un rêve et une chimère, dont il a dû faire son deuil. «Non, ce n’est pas un crève-cœur. Cette année encore, je me suis accroché pour retrouver mon niveau. Mais l’envie n’était plus aussi forte, je ne voyais pas comment je pourrais y arriver.»

Expérience à partager

Loïc Perizzolo ne maudit pas la maladie qui a freiné ses ambitions, la nouvelle génération de pistards suisses qui l’a pris de vitesse. «La technologie a progressé, de nouveaux tests en aérodynamisme ont fait descendre les chronos. Mais tout le monde roule plus vite. Je serai triste si les gars ne décrochent pas leur sélection pour les JO.» De son côté, il sera heureux en disputant les 4 jours de Genève (21 au 24 novembre) ou en intégrant la saison prochaine l’équipe amateur que Loïc Hugentobler, le président de l’UVG, s’apprête à lancer. «M’impliquer aux côtés des jeunes, les faire profiter de mon expérience, l’idée me plaît. Et si j’ai encore le niveau, claquer quelques victoires, ça ne me déplairait pas!»

Il aura aussi plus de temps pour rouler avec sa femme Virginie, une élite qui a aussi décidé de calmer le jeu. Mais à les voir chauffer la grosse plaque en chœur lors du dernier défi Boscardin, on se dit que ces deux-là auront du mal à mettre la pédale douce!