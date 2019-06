Le grand prix de Formule E de Genève a du plomb dans l'aile

Les couacs rencontrés par la Formule E lors de sa course de Berne, ce week-end, font douter les Genevois. Des discussions sont en cours entre les organisateurs du Swiss E-Prix et le Canton pour mettre sur pied un grand prix en 2021. Cette année, la course a suscité une vague de colère de la part des Bernois. Une manifestation de cyclistes s’est ainsi déroulée jeudi et des installations ont été la cible d’actes de vandalisme. Les habitants n’ont pas caché leur mécontentement de voir leur ville bloquée pendant plus d’une semaine. Ce mercredi encore, des rues étaient coupées de toute circulation. L’an passé, l’épreuve de Zurich avait déjà rencontré des protestations similaires. La Ville a renoncé à l’organisation d’une nouvelle manche.

Crainte des nuisances

Les courses de Formule E se déroulent au centre des plus grandes villes du monde entier, comme le prévoit le règlement. À Genève, selon nos informations, deux secteurs sont envisagés pour accueillir le tracé: au cœur des organisations internationales ou sur les quais. Même à droite, généralement favorable à la voiture, on se montre sceptique. «J’étais assez enthousiaste jusqu’à dimanche, mais je commence à me poser des questions, vu le flop», explique Simon Brandt, élu PLR au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville de Genève. Il craint le blocage de la ville. «Je m’interroge sur le parcours et sur la période de l’année. Il est toujours délicat de bloquer toute la ville pendant trois jours ou plus, juge Simon Brandt. Dans l’idéal, il faudrait que l’événement se déroule en été, pendant les vacances. Il ne faudrait pas non plus qu’il coûte plusieurs millions au contribuable.» Le Grand Prix de Suisse se déroule toutefois généralement en juin.

Le TCS Genève est favorable à la tenue d’un tel événement, «une forme de laboratoire de la mobilité électrique» pour son directeur, Yves Gerber, mais pose lui aussi ses conditions. Elles sont également liées à l’encombrement de la ville et semblent difficiles à concilier avec le principe même de la Formule E. «Nous formulons la recommandation de bien maîtriser les questions de mobilité d’accès au centre-ville avant, pendant et après la compétition, pour l’ensemble des modes de transports, explique le directeur du TCS Genève. Nous avons en effet constaté à Berne, notamment, que les transports publics ont leur activité encore perturbée, plusieurs jours après l’événement. Les habitants qui se situent sur le tracé sont aussi fortement impactés.» Il affirme toutefois faire confiance à la compétence de Genève, «habituée à l’organisation de grands événements».

Écologistes remontés

L’organisation d’une course rencontre déjà une vive opposition des milieux écologistes. «Nul doute que l’événement sera aussi bien accueilli qu’en ville de Berne, avec des manifestations notamment», prévient ainsi Mathias Buschbeck, chef du groupe Vert au Grand Conseil. Pour l’élu écologiste, ce n’est pas parce que la discipline fait concourir des bolides électriques qu’elle est propre. Il craint aussi l’emprise sur la ville. «Ces courses de voitures nécessitent une grande énergie. Elles sont moins pires que d’autres mais elles ne sont pas sans conséquences, estime le député. Si ces événements étaient organisés à la place de la Formule 1, sur ses circuits, pourquoi pas. Mais, en centre-ville, elles occasionnent aussi des nuisances sonores et accaparent l’espace public.»

Seul le MCG se montre enthousiaste, sans concession. «Je suis hyperfavorable. C’est un bon moyen de mettre en avant la voiture électrique», estime Daniel Sormanni, député et conseiller municipal en Ville de Genève. Pour l’élu, les contraintes engendrées ne sont pas insurmontables. «On a déjà bloqué la ville pour d’autres manifestations comme le marathon, le Tour de Romandie ou les championnats du monde de triathlon. Si nous voulons un peu d’animation, il faut un peu innover.»

L’Etat doit rendre sa copie

Le Canton rendra son avis mi-juillet quant à l’organisation d’un grand prix. Pour l’heure, il se prononce favorablement, tout en apportant des conditions. «Le préavis est plutôt positif, sous réserve de contraintes liées au parcours, indique Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité de Mauro Poggia. De nombreux éléments sont à prendre en compte pour trouver un tracé comme la largeur de la route, les zones de freinage ou encore les espaces pour les spectateurs. Nous ferons une proposition à l’organisateur et nous verrons si cela lui convient.» Il précise que le Canton a été contacté par les organisateurs et qu’il n’est pour l’heure pas question d’un financement public.

L'État espère pouvoir limiter les nuisances occasionnées. «La course ne sera de toute façon pas au centre-ville car il n’est pas forcément adapté, précise Laurent Paoliello. Et si la course a lieu le week-end, il n’y a pas les mêmes contraintes que la semaine.» Il compte sur le bon accueil des Genevois si l’événement a bien lieu dans deux ans. «Genève a l’habitude d’organiser de grands événements, les Genevois sont plutôt ouverts, estime le porte-parole. Avec les Géants, en 2017, les contraintes étaient maximales et les gens étaient contents de leur venue.»

(TDG)