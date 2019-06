Le compte à rebours est lancé pour les JO 2026

Les forces et faiblesses des candidats finalistes

MILAN-CORTINA



+ Sites emblématiques: Le ski alpin, sport roi des JO d’hiver, bénfécierait de deux pistes mythiques: celle de Cortina pour les femmes et le Stelvio de Bormio pour les hommes. Le mythique stade San Siro accueillerait la cérémonie d’ouverture.



+ Peu de constructions: 93% des sites existent déjà ou seraient temporaires. Le seul site à construire serait le stade de glace à Milan (15’000 places), notamment pour le hockey.



+ Soutien populaire: les sondages montrent une réelle volonté populaire dans les régions du Nord de l’Italie.



- Ecarts budgétaires: La commission d’évaluation a soulevé quelques doutes sur le budget dans un pays où la croissance économique reste



- Solutions à trouver: Certains sites restent encore en suspens, c’est le cas de la piste de bobsleigh et du patinage de vitesse.



- Turin 2006: Ce serait les troisièmes JO d’hiver organisés par l’Italie après Cortina en 1956, et Turin, il y a 13 ans.





STOCKHOLM-ÅRE



+ Durabilité: les Suédois promettent les Jeux les plus écologiques de l’histoire avec des standards élevés dans le domaine.



+ Fonds privés: aucun argent public ne sera investi dans ces Jeux qui affichent un budget modeste de 1,36 milliard de francs suisses.



+ Attribution historique: grand pays de sports d’hiver, la Suède n’a jamais accueilli les JO en février. Les Nordiques attendent depuis 1912 et les Jeux d’été de Stockholm.



- Méfiance populaire: à peine plus d’un Suédois sur deux supporte l’organisation des Jeux 2026. Le soutien politique a été long à se dessiner. La maire de Stockholm refuserait de signer le contrat avec le CIO en cas de victoire.



- Longues distances: Stockholm est à plus de 500 kilomètres d’Åre alors que les sports de glisse auraient lieu en Lettonie.



- Åre, trop petite?: le logement dans cette station de 1400 habitants au nord du pays inquiète le CIO



U.CY