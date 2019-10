Lara Gut-Behrami prête à redevenir une «géante»

Comme à Saint-Moritz ou à Val-d’Isère, où elle se sent à la maison, c’est toujours avec beaucoup de plaisir qu’elle rejoint, à fin octobre, Sölden. Elle adore venir ici, même si en onze ans de Coupe du monde, elle a connu des hauts mais aussi des bas dans cette station du Tyrol. Lara Gut-Behrami y a surtout triomphé à deux reprises sur ce glacier du Reitenbach. La première fois en 2013, puis trois ans plus tard.

«Quand on revient ici, il y a forcément de l’excitation, car cela signifie que la saison recommence enfin, sourit la Tessinoise, qui assure s’être bien préparée cet été. Mais c’est bien beau de s’entraîner, on a toutes hâte de s’élancer.» C’est en effet, comme le veut la tradition, ce week-end que le ski alpin reprend ses droits avec deux géants: les dames ce samedi (10 h et 13 h) et les messieurs dimanche, à l’heure d’hiver.

Plutôt en retrait il y a douze mois dans cette discipline, Lara Gut-Behrami a beaucoup insisté cet été pour retrouver sa fluidité entre les portes. C’est avec Patrice Morisod, l’ex-entraîneur de Swiss-Ski, qu’elle a trouvé des solutions pour limiter ses nombreux dérapages sur la piste. Des virages qui l’ont beaucoup contrariée au niveau du chrono. Ces fameux drifts! «Je savais qu’avec les blessures, cela prendrait plus de temps pour revenir au top en géant, poursuit Lara. Mais avec Patrice, j’ai bien progressé, je suis contente. C’est un supercoach que j’apprécie, qui m’apporte son point de vue, son expérience.»

Celle qui a remporté la Coupe du monde en 2016 est à nouveau ambitieuse, prête à remonter au sommet. «Mais je pars surtout pour bien faire et prendre du plaisir en produisant le ski que j’ai dans la tête. Les résultats viendront», dit-elle, comme pour évacuer la pression, consciente aussi que la régularité passera par des manches de géants et un départ réussi samedi. «J’ai à nouveau confiance en mon matériel, je peux donc attaquer.» La Tessinoise, qui a aussi changé de préparateur physique, semble être aussi bien affûtée qu’il y a trois ans quand elle avait gagné la dernière fois ici.