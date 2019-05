Laaksonen: «Djokovic est trop fort pour moi»

On savait qu'Henri Laaksonen risquait de prendre la marée jeudi après-midi sur le court Suzanne-Lenglen. Mais après quinze minutes et 5 jeux 0 pour un Novak Djokovic intraitable, c'est une correction qui guettait le Schaffhousois. Car le Serbe avait bien fait ses devoirs. Avant leur premier affrontement, «Nole» avait avoué ne rien savoir - ou presque - de son adversaire. Il a dû bien potasser.

Loin du compte lors du premier set (6-1), le Suisse de 27 ans a décidé de prendre plus de risques, notamment en coup droit, lors des deux autres manches. S'il les a perdues, celui qui pourrait bientôt réintégrer le top 100 ATP a toutefois mieux donné le change au No 1 mondial. Même si on ne peut pas dire que Djokovic, qui jouait pour la première fois sous les yeux de son fils, ait paniqué ne serait-ce qu'un peu.

«J'ai peut-être démarré de manière trop passive, a concédé en conférence de presse Henri Laaksonen, qui a porté un regard lucide sur sa performance face à l'actuel meilleur joueur du monde. Il était juste trop bon dans le premier set. Si vous lui donnez un coup facile, il vous punit immédiatement. Mais c'est pour cela qu'il est No 1 mondial. Rien n'est gratuit avec lui, et vous devez mériter chaque point. Il est trop fort pour moi.»

Éliminé au dernier tour des qualifications puis repêché dans le tableau principal suite à plusieurs forfaits, Henri Laaksonen tirait quand même un bilan positif de son séjour à la Porte d'Auteuil. «Je n'ai aucun regret car j'ai donné tout ce que j'avais. Si je regarde mon tournoi, ce n'est pas un mauvais résultat pour moi. Je dois être content de ce que j'ai fait et j'essaierais de recommencer dans le futur.» (nxp)