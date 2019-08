La marche était trop haute pour Jil Teichmann

Comme Viktorija Golubic et Timea Bacsinszky la veille, Jil Teichmann a été boutée hors de l'US Open d'entrée de jeu mardi. Opposée au 1er tour à la Belge Elise Mertens à Flushing Meadows, la Biennoise née à Barcelone n'a jamais été en mesure de lui disputer la victoire.

Prise à la gorge dès les premières échanges, la lauréate des tournois de Prague et Palerme en 2019 a perdu ses deux premières mises en jeu (4-0), trop tendre sur sa deuxième balle de service - derrière laquelle elle n'aura gagné que 30% de points sur l'ensemble du match.

Dominée de la tête et des épaules par une très solide Elise Mertens (WTA 26), la 60e joueuse mondiale a fini par s'avouer vaincue sur le court no 9 après 1h07' et un score sans appel de 6-2 6-2. Belinda Bencic reste la seule Suissesse en lice dans le tableau féminin.