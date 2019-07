La France a fait la fête à son roi: Alaphilippe Ier

L’Hexagone tient son «Cannibale». À l’image d’Eddy Merckx, Julian Alaphilippe court et gagne toute la saison, alors que l’heure est à l’ultraspécialisation. De nos jours, les sprinters sprintent, les baroudeurs baroudent et les grands leaders gagnent les grands tours. Les coureurs ont des objectifs et des pics de forme bien définis dans la saison et n’enchaînent plus pendant neuf ou dix mois, comme à la grande époque.

C’est là que le natif de Saint-Amand-Montrond, dans le Cher – vous ne pouvez pas faire plus au centre de la France –, est un cycliste pas comme les autres. Il a remporté son premier bouquet de 2019 à Peri Lago Punta Negra, lors de la 2e étape du Tour de San Juan, le 28 janvier. Plus de cinq mois avant qu’il ne gagne à Épinal, lundi dernier, sur le Tour. Un succès, suivi d’un second coup de force samedi, qui lui a permis d’enfiler de nouveau le maillot jaune. Son pic de forme, qui n’en finit pas, détonne.

Échec cuisant aux Mondiaux

Cette saison, Alaphilippe a déjà levé onze fois les bras – notamment sur les Strade Bianche, la Flèche Wallonne et Milan-San Remo. Une boulimie rare qui ne l’a pas empêché de trouver les ressources nécessaires pour chasser le maillot jaune sur sa Boucle nationale. «C’est vrai que ce que je fais jusqu’à maintenant est incroyable, a-t-il reconnu samedi, après avoir chipé la tête du général à l’Italien Giulio Ciccone. Même moi je suis surpris. J’avais fait une grosse année 2018 ( ndlr: deux victoires sur le Tour et meilleur grimpeur, notamment ). Mais j’ai passé un cap, physiquement, depuis. J’ai progressé et j’arrive à faire la différence là où, avant, je me serais contenté de suivre. Dorénavant, je me sens capable de gagner chaque course.»

Le Français avait connu un échec retentissant aux derniers Mondiaux. À Innsbruck, en septembre dernier, où il était la tête de pont de la délégation française sur un circuit taillé pour ses qualités, il avait craqué. Son compatriote Romain Bardet, censé être sa rampe de lancement, avait pris la relève et claqué l’argent. De quoi aiguillonner le coureur de la Deucenick-Quick-Step. «J’avais à cœur de bien commencer l’année, après cette déception. Du coup, j’étais très concentré sur mes premiers objectifs. Je suis arrivé en forme en Argentine pour le Tour de San Juan, avant d’enchaîner sur le Tour de Colombie. Ensuite, j’y suis resté pour parfaire ma condition, avant mes autres objectifs, en Italie. Ça a été payant. Je n’étais jamais parti aussi longtemps de chez moi!»

Le Français est le précurseur de la nouvelle génération de cyclocrossmen, qui chamboule tout actuellement sur le World Tour. Les Néerlandais Wout van Aert et Mathieu van der Poel en sont aussi issus et font la loi à peine ont-ils changé de discipline. «Ce sport a été très important, a concédé le vice-champion du monde junior 2010 de la spécialité. Mes qualités d’explosivité et d’agilité, j’ai pu les travailler plusieurs saisons aux niveaux régional puis international grâce au cyclo-cross.» Samedi, quand il est allé reprendre le maillot jaune, sa dextérité dans la descente vers Saint-Etienne a été aussi importante que son désormais célèbre kick dans les pentes abruptes. «Ce qu’il fait, c’est merveilleux, c’est bon pour le cyclisme, a souligné son directeur-sportif Tom Steels. Ce sont des émotions dont on a besoin. Ce sont des histoires qui comptent. Il me surprend encore, mais pas souvent.»

Le câlin de son père malade

Ce qu’il a appris aussi, avec le temps, c’est à s’octroyer du repos, pour mieux surgir quand ça compte. «C’est la grosse différence. Maintenant, je sais profiter de la récupération et passer du temps avec ma famille, a avoué cet amoureux de pâte à tartiner. Coupler tout ça avec une grosse envie et une équipe exceptionnelle, ça me permet d’être présent sur tous les objectifs que je me fixe.» Son père, très malade, est d’ailleurs venu l’embrasser hier à Saint-Etienne. De quoi lui donner encore un peu plus de force.