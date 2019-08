La défaite du Portugal aide un peu la Suisse

Pour terminer en tête de son groupe, la Suisse avait besoin de deux choses: une victoire de l’Islande et une victoire mercredi prochain face à cette même Islande (Montreux, 19h00). Dans cette éventualité, la différence de points ferait la différence. Si les Nordiques ont bel et bien battu les Portugais, ils leur ont collé une telle gifle que Clint Capela & Cie devront désormais s’employer pour sortir victorieux de leur poule. Le succès de Martin Hermannssson et compagnie de 28 points forcera désormais les Helvètes à s’imposer de… 21 unités. Face à une équipe qui a disputé les deux derniers championnats d’Europe, la tâche s’annonce très compliquée. Voire franchement impossible. Lors du match aller, les hommes de Gianluca Barilari s’étaient inclinés 83-82 à Reykjavik après avoir disputé un excellent match.

Euro 2021, pré-qualifications. Samedi Islande – Portugal 96-68 (44-30). Classement 1. Islande 2 victoires/1 défaite (+28). 2. Portugal 2/1 (-16). 3. Suisse 1/2 (-12) La suite du programme Mercredi 21 août, Suisse - Islande (19h00), Montreux.