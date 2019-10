La Coupe du monde fait de jeunes émules à Genève

Ce week-end, au Japon, les maous All Blacks et les vigousses Springboks sauront qui de la rose anglaise ou du poireau gallois s’effeuille le mieux. C’est entre costauds que la Coupe du monde de rugby tire ses derniers feux. À Genève, elle fait mousser les pubs et met l’ovalie locale dans tous ses états. Pour ses clubs et son association faîtière (ACGR), elle est génératrice d’émotions et source de vocations, comme le sont historiquement les Jeux olympiques. Combien de carrières sportives – petites et grandes – ont fait naître les envolées de la gymnaste Nadia Comaneci ou les fulgurances du sprinter Usain Bolt? Combien de sports obscurs sont sortis de l’ombre par la grâce d’un coup de projecteur quadriennal?

Président de l’ACGR, Gianni Di Martino suit avec passion et intérêt cette compétition XXL. Il mise sur un nouveau succès néo-zélandais mais avoue un faible pour les valeureux Gallois. Vue par le petit bout de la lorgnette, il en attend surtout des retombées sur le plan local. Ce fameux «effet Coupe du monde» qui attire de nouveaux adeptes, essentiellement des jeunes. «On l’a bien ressenti en 2015. Pour la promotion de notre sport, c’est une vitrine de prestige. Sa télégénie captive les fans et capte la curiosité des profanes», note-t-il.

Une discipline d’école

À Genève, même si les clubs phares (Servette dans le championnat français, Hermance, Avusy et PLO Genève en LNA, les Wild Cats chez les dames) sortent souvent gagnants de la mêlée, le rugby peine encore à muscler sa relève. Il faut dire que le ballon rond et le puck lui imposent une rude concurrence. «Sur 1500 licenciés, on compte la moitié de juniors, un nombre que l’on souhaiterait doubler», affirme Gianni Di Martino. À l’ACGR, un plan de développement ambitieux a été lancé. À l’horizon 2025, ses dirigeants espèrent atteindre la barre des 3000 licenciés. Un sacré drop. «À ce jour, on ne constitue que 0,16% de la population genevoise, c’est trop peu.»

Pour cela, il faudra se retrousser les manches, bousculer les traditions et écarter certains préjugés. «En Suisse, on souffre indéniablement d’un déficit culturel», constate Jérôme Lespes, le président de l’école de rugby du RC CERN. C’est une explication, pas un motif de résignation. Par essence, le rugby possède un esprit d’ouverture et une formidable force de combat. «Servir sa cause, c’est un travail de fond. Les clubs ne se tirent pas dans les pattes, ils se serrent les coudes», ajoute-t-il.

Cet automne, au CERN comme ailleurs, de nombreux juniors sont venus grossir les rangs. Un premier impact nippon? «Sans doute. Mais nos interventions dans les écoles de la région commencent aussi à porter leurs fruits», répond Jérôme Lespes. De fait, ici, la Coupe du monde agit d’abord comme une caisse de résonance. «En parallèle, on a mené une campagne de communication par voie d’affiches sur les bus et dans les centres commerciaux», confirme le président de l’ACGR. Un slogan («Pour les vrais joueurs») et des frimousses de gamins déterminés, filles et garçons. Coût de l’opération: 40 000 francs.

Un programme d’initiation dans les classes primaires (avec le feu vert du DIP), la renaissance du tournoi scolaire, passé en deux ans de 70 à 600 participants, et la création prochaine d’un centre de perfectionnement cantonal doivent également favoriser le recrutement de nouveaux pratiquants. Corollaire, il faudra aussi former… de nouveaux formateurs.

La nature du rugby, qui se définit comme un sport de combat collectif, peut toutefois faire peur, surtout du côté des parents. «Le rugby des pros, c’est bien sûr des oreilles décollées, des nez en chou-fleur ou des commotions cérébrales. Mais l’image est trompeuse. Les coups tordus sont rares. Sur le terrain, il y a surtout du respect et de la solidarité. Ce sont ces vertus-là que l’on veut mettre en avant», insiste Gianni Di Martino.

«Chez nous, pratiqué en juniors, la discipline est beaucoup moins traumatique. En six ans, je n’ai déploré aucune vraie blessure, juste des bobos superficiels», témoigne Jérôme Lespes. «Ce que l’on voit ces jours à la TV, ce sont des marques de respect exemplaires», se félicite de son côté Nicole Gerber, la capitaine de l’équipe de Suisse. Et de citer ces malabars qui disent «thank you sir» à l’arbitre. Oui, à voir sa pratique se féminiser, le rugby est aussi un sport de fillettes. En 2021, la Coupe du monde dames aura-t-elle le même retentissement que celle du foot cet été en France?